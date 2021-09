Alexa pourra bientôt hausser le ton si le bruit ambiant est trop élevé

Amazon commence l’intégration d’une fonction qui permet à Alexa d’augmenter le son de sa voix en fonction du bruit ambiant. Cette fonction s’appelle « volume adaptatif ». Elle est en cours de déploiement aux États-Unis. Aucune information n’a été apportée concernant un déploiement dans d’autres zones géographiques.

Imaginez la scène. Vous cuisinez en famille. Vous préparez un bon petit plat. Le four est allumé. Des aliments rissolent dans une poêle. De l’eau bout dans une casserole. Et vous vous rendez compte que vous allez finir la farine en faisant la pâte brisée du dessert. Heureusement, Alexa est là. Vous lui demandez d’ajouter « farine » dans votre « liste de course », pour ne pas oublier d’en racheter.

Mais voilà, avec les bruits de cuisson, des appareils électroménagers et les discussions, impossible d’entendre la réponse de l’assistant virtuel d’Amazon. La farine a-t-elle bien été ajoutée à votre liste de course ? Difficile à dire. Dans des environnements bruyants, il est difficile d’entendre Alexa, parce que le réglage du volume, aujourd'hui manuel, est adapté à un environnement habituellement moins sonore. Pour améliorer l’expérience avec les enceintes Echo, Amazon annonce l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité pour Alexa.

Alexa augmentera le son automatiquement dans une pièce bruyante

Cette fonction s’appelle « volume adaptatif » (ou Adaptive Volume en version originale). Elle permet tout simplement d’adapter le volume sonore d’Alexa en fonction du bruit ambiant. Si la pièce est bruyante, Alexa haussera le ton. Tout simplement. Pour cela, les Echo utilisent les microphones intégrés pour analyser l’environnement, permettant ainsi de régler le volume en conséquence. Bien sûr, le volume revient à son niveau initial si le bruit redevient normal.

Adaptive Volume est en cours de déploiement aux États-Unis (comme toujours, les Américains bénéficient en avant-première de ce genre de nouveautés fonctionnelles). Amazon n’a apporté aucune confirmation pour l’international, même si nous pensons que rien n’empêche la firme de déployer rapidement cette fonction partout dans le monde. Pour l’activer, deux options. Soit se rendre dans les paramètres de l’application Alexa sur smartphone et tablette. Soit dire simplement à une enceinte Echo la phrase suivante : « Alexa, active le volume adaptatif ».

Cette fonction adaptative est interessante, car elle montre comment Alexa s'adapte en fonction d'informations contextuelles. Nous en avons eu la preuve à maintes reprises, notamment quand Amazon a présenté la fonction de traduction automatique des conversations ou encore celle qui permet à l'assistant virtuel d'allumer un appareil selon les habitudes de ses utilisateurs.

