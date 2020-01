Android : les meilleures applications météo

Voici notre sélection des meilleures applications météo sur Android ! Pour bien choisir ses habits avant de sortir ou pour préparer vos loisirs en amont, la sélection que nous vous avons concoctée va vous aider à passer l’été de manière plus sereine.

Premier réflexe avant d’enfiler son short ou son plus beau marcel : on jette un œil à la météo ! Pour vous aider à y voir plus clair pendant cette période de canicule, nous vous avons concocté un top des meilleures applications météo. La liste ci-dessous n’est évidemment pas exhaustive mais elle recense les meilleures propositions Android du Google Play Store ! Si vous voulez que votre précieux téléphone survive lui aussi à la chaleur, on vous invite à découvrir notre autre article parlant de quelques conseils si votre smartphone est exposé au soleil.

Météo France

Météo France est l’une des applications les plus téléchargées sur le Google Play Store comme sur l’App Store. Très complète et intuitive, l’application vous offre un panorama détaillé de l’évolution des conditions météorologiques heure par heure en fonction de l’endroit où vous vous situez. Son mode radar, précis et basé sur des données en temps réel permet d’identifier quelles zones seront touchées par la pluie ou la neige. C’est un véritable must tant pour des prévisions localisées ou plus globales.

Cerise sur le gâteau : Météo France vous alertera aussi en cas de précipitations imprévues. Grâce à une carte détaillée des précipitations attendues, l’application vous permettra d’anticiper vos sorties et vos trajets. Météo France propose aussi un mode collaboratif qui vous permet de participer à la pertinence des informations recensées. Compatible avec Android Wear, l’application vous avertira aussi la ville où vous vous trouvez risque d’être inondée !

Météo et Radar

L’application Météo & Radar vous donne la météo du jour en un coup d’œil, partout dans le monde : des prévisions horaires et journalières de qualité, accompagnées du meilleur radar d’animation météo en temps réel. Vous aurez ainsi les prévisions météo heure par heure et jusqu’à 15 jours en France et dans le monde entier, accès à un radar météo mondial en direct, les alertes intempéries en cas de phénomène dangereux, la température de l’eau en bord de mer, la météo des neiges. Cerise sur le gâteau cette application s’accompagne d’un widget météo très pratique.

Dark Sky

Dark Sky est la source la plus précise de prévisions météo hyperlocales. L’application propose des prévisions météo à la minute près. De quoi savoir si il va pleuvoir, et exactement quand cela va s’arrêter. L’application est gratuite et comprend une prévision complète pour 24 heures, une prévision détaillée pour 7 jours, les conditions actuelles, plusieurs emplacements enregistrés, des données historiques et de belles cartes météo.

Klara Météo

Klara dispose d’une interface très attrayante reprenant les codes instaurés par Google. Les graphiques sont fournit également des données d’une très grande précision. Les prévisions vont jusqu’à 10 jours et il est possible de sélectionner ses emplacements préférés. Plusieurs thèmes de couleurs différentes couleurs sont également disponibles. On appréciera surtout son widget, très complet et clair.

L’application n’est pas aussi populaire que celles de certains concurrents. Elle a récemment franchi la barre du million de téléchargements. Après être resté un moment sans mise à jour, l’application évolue régulièrement depuis quelques mois. Elle vaut le coup d’oeil et de plus elle est gratuite, alors pourquoi s’en priver ?

1Weather

Ici l’accent est mis sur l’esthétique de l’application et notamment sur ses widgets qui s’intègrent très bien n’importe quel bureau et s’accordent avec n’importe quel launcher. L’application est vraiment très ergonomique. On s’y déplace facilement et on ne se perd pas à aller chercher les informations qu’on veut. Petit plus de cette application, un côté pédagogique qui va vous expliquer les termes météorologiques que l’on ne comprend pas toujours. De plus elle propose également quelques vidéos explicatives.

AccuWeather

Initialement, AccuWeather n’est autre que le site web n ° 1 dans le domaine des prévisions météo. Basé en Amérique, le service privé se décline en une multitude de langues et ne cesse de s’améliorer pour conserver son leadership. L’application en elle même est vraiment très bien faite, c’est plutôt beau, c’est bien pensé, on navigue facilement entre les menus et la météo est vraiment précise. Petit plus, les minutecast, c’est à dire des prévisions à deux heures pour vous dire s’il va pleuvoir et si oui à quelle intensité, vraiment pratique !

Enfin elle propose aussi des widgets très simples qui permettent d’avoir sous les yeux toutes les informations qu’on désire. C’est probablement une des meilleures applications météo si ce n’est la meilleure, c’est d’ailleurs pas pour rien que les constructeurs comme Samsung ou HTC basent leur application météo sur AccuWeather.

MétéoCiel

Si vous voulez de la précision avant toute chose, pourquoi ne pas vous tourner vers MétéoCiel ? L’application Météociel vous propose les prévisions météo de A à Z : sur court ou long terme, accompagné de cartes prévisionnelles et du direct sur de nombreux éléments. Ce qui la distingue des autres est le fait qu’elle soit extrêmement complète, et propose les prévisions heure par heure de Météo France directement dans son interface. Contrairement à d’autres applications, MétéoCiel dispose de nombreux modèles météo sur lesquels vous renseigner.

Yahoo météo

Nous tenons avec Yahoo la plus belle application météo qui existe, si l’esthétique d’une application est primordiale pour vous alors il vous faut Yahoo Météo comme application météo. Bien sûr la météo est aussi très fiable, car elle se base sur Weather Underground un réseau de stations météo personnelles. En plus de la météo, Yahoo propose d’avoir une photo derrière la météo en rapport avec la ville où on se situe, cette photo est tirée de Flickr, le service de partage de photo de Yahoo.

Meteo60

La plupart des applications de météo s’enchaînent et se ressemblent… Pourquoi ne pas tester l’alternative ? Avec Meteo60, c’est le suivi en temps réel des précipitations et des intempéries, l’accès aux cartes satellites directement sur votre smartphone et des prévisions sur 10 jours pour votre région. L’interface n’est pas des plus belles, même si elle est extrêmement complète…

Mais alors, que fait l’application dans ce top ? L’atout de Métro 60 c’est d’être communautaire. Ce sont en effet des passionnés à travers le monde qui vous fournissent l’information, dans le plus pur esprit d’Android. Et vous pouvez participer à cet effort ! Pour cela, l’application intègre une carte interactive sur laquelle vous pouvez prévenir des incidents météorologiques en cours. Que du bon !

Go prévisions météo

La suite d’applications Go est très populaire auprès des utilisateurs de smartphones Android. Celle-ci est une valeur sûre pour ceux qui recherchent une certaine complémentarité avec les autres applications issues du développeur. Les widgets mis à disposition jouissent d’un haut niveau de personnalisation, la météo est communiquée d’heure en heure et on peut afficher les images satellites et radars.

L’application a été téléchargé plus de 50 millions de fois et dispose d’une note globale de 4,5/5. C’est un signe que cette application météo satisfait la très grande majorité des utilisateurs sans oublier que c’est sans doute l’une des plus téléchargées du Play Store.

Amber Météo

Amber Météo propose un design sobre avec des prévisions météo qui vont jusqu’à 7 jours. De nombreux détails sont communiqués à l’instar de la concurrence. Les graphiques sont rapidement compréhensibles et attrayants à utiliser. Amber Météo est très populaire sur le Play Store et inspire la confiance visiblement auprès des utilisateurs. Au moment d’écrire ces lignes, on recense 256 000 avis avec une note moyenne de 4,4/5 et plus de 10 millions de téléchargements à travers la boutique d’applications du géant de la recherche sont comptabilisés.

Today Weather

Plébiscitée par les internautes, l’application Today Weather propose une interface sobre et complète. Elue parmi les meilleures applications du Play Store 2017 par Google, elle se distingue grâce à son interface soignée, ses fonctionnalités (vous serez par exemple averti en cas de pluie) très pratiques et la précision de ses prévisions. Cerise sur le gâteau : elle est gratuite !