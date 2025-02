Les AirPods Max font l'objet d'un bon plan chez Carrefour. Pendant une offre promotionnelle à durée limitée, la version 2024 du casque Apple peut revenir à moins de 495 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'à ce lundi 10 février 2025 inclus, le site Carrefour effectue une remise fidélité de 15 % sur des produits issus de divers rayons. Parmi la sélection de produits concoctée par l'enseigne française de la grande distribution, on peut trouver les AirPods Max.

Proposé dans un coloris noir Minuit, le modèle 2024 du casque sans fil Apple est au prix revient de 492,15 euros au lieu de 579 euros. Les 86,85 euros de réduction iront directement sur la cagnotte du compte client Carrefour. Et pour obtenir cette remise, il est conseillé de la livraison à domicile ou en point relais.

Dotés de coussinets ultra confortables englobant les oreilles, les AirPods Max embarquent un arceau en tissu mesh, une mousse à mémoire de forme et des branches télescopiques. D’un point vue technique, le casque de la marque à la Pomme embarque une puce Apple H1 dans chaque écouteur, et surtout une réduction de bruit active. Grâce aux six micros orientés vers l’extérieur et aux deux micros tournés vers l’intérieur, les bruits indésirables sont neutralisés avec efficacité.

Par ailleurs, le mode Transparence vous donne la possibilité d’entendre les bruits autour de vous sans avoir à retirer votre casque. Du côté de l'autonomie, le casque AirPods Max peut être utilisé pendant une durée maximale de 20 heures avec le mode ANC activé. Compatible avec la charge rapide, l'appareil bénéficier d'une heure et demie d’écoute supplémentaire en un temps de 5 minutes de charge. Enfin, les AirPods Max sont fournis avec un Smart Case et un câble de charge USB‑C.