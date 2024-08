Airfryer Philips XL série 3000 : vite, la friteuse sans huile passe à moitié prix !

Les bons plans de l’été ne prennent pas de vacances. Vous cherchez un excellent Airfryer à prix réduit ? Le Philips XL série 3000 d’une grande capacité de 6,2 L est actuellement affiché à 99,99 € au lieu de 189,99 € sur Cdiscount. C’est un excellent prix pour cette friteuse sans huile !

Plus compacts et efficaces qu’un four traditionnel, les friteuses sans huile sont des alliées de taille en cuisine. En fonction des modèles, ils peuvent rôtir, griller, déshydrater, frire avec peu de matière grasse et bien plus encore. Vous cherchez un excellent modèle pour un prix accessible ? L’Airfryer Philips XL série 3000 est en promotion sur Cdiscount. Vous pouvez ainsi l’avoir à seulement 99,99 € au lieu de 189,99 €. Mais ne tardez pas, à ce prix là, les stocks risquent de s’épuiser rapidement.

L’Airfryer Philips XL série 3000 profite d’une belle capacité de 6,2 L. Vous pouvez donc l’utiliser pour une famille de 5 personnes. Grâce à la technologie Rapid Air et à sa conception en étoile, la chaleur circule uniformément dans la machine pour vous offrir une cuisson à 360°. Les aliments sont croustillants à l’extérieur tout en gardant du moelleux à l’intérieur.

Son utilisation est simple. L’écran tactile vous donne accès à 7 préréglages pour des cuissons adaptés. Vous pouvez ainsi opter pour un mode qui convient pour des frites fraiches, des en-cas congelés, de la viande, du poisson, des légumes grillés, des pilons de poulet et même des gâteaux.

L’Airfryer Philips XL série 3000 vous donne la possibilité de choisir parmi 14 fonctionnalités différentes. Outre la friture qui se fait avec 90% de matière grasse en moins, vous pouvez décongeler des aliments, maintenir au chaud vos préparations, toaster, griller ou encore rôtir.

Grâce à sa petite taille, vos cuissons sont plus rapides et économes en énergie. Enfin, comme toutes les pièces sont amovibles, vous pouvez facilement les retirer pour les passer au lave-vaisselle.

Toujours en vente à 189,99 € sur le site de la marque, cet Airfryer est affiché à 99,99 € sur Cdiscount. Profitez de cette offre pour vous équiper à petit prix.