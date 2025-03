Airfryer Ninja MAX PRO 6,2 L : vite, la friteuse sans huile est à son prix le plus bas !

Vous cherchez une friteuse à la fois compacte et efficace ? La Ninja MAX PRO d’une capacité de 6,2 L est actuellement à prix cassé. Vous pouvez ainsi l’avoir à 109,99 € au lieu de 149,99 € grâce au code PHONANDROIDNINJA25 à renseigner dans le panier. C’est tout simplement le prix le plus bas jamais enregistré pour cet excellent modèle !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les friteuses sans huile ont le vent en poupe. Et pour cause, ce sont des appareils à mi-chemin entre fours traditionnels et friteuses à huile. Ils vous donnent la possibilité de préparer des plats salés et sucrés avec très peu de matière grasse, voire pas du tout, tout en conservant

En plus d’offrir une cuisine plus saine, les airfrayers sont plus économes en énergie. Leur puissance permet de monter rapidement en température et la circulation optimale de l’air chaud à grande vitesse permet d’obtenir un résultat croustillant et le moelleux à la fois.

Vous cherchez un airfryer compact mais avec une grande contenance ? La friteuse sans huile Ninja MAX PRO de 6,2 L est actuellement en promotion.

Habituellement en vente à 149,99 €, elle est affichée à 119,99 € seulement sur le site officiel de Ninja. Et avec le code PHONANDROIDNINJA25, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire. Le prix chute à seulement 109,99 €. Profitez-en pour vous équiper d’un des meilleurs modèles du moment !

Le code PHONANDROIDNINJA25 fonctionne sur tout le site et vous offre jusqu’à 30 € de réduction en plus.

Pour les achats < 150 €, profitez de 10 € de réduction

Pour les achats entre 150 € et 250 €, profitez de 20 € de réduction

Pour les achats entre 250 € et 400 €, profitez de 30 € de réduction

La friteuse sans huile Ninja MAX PRO 6,2 L passe à prix cassé avec ce code promo !

Ne vous fiez pas à sa petite taille. La Ninja MAX PRO 6,2 L est une friteuse sans huile compacte mais avec une grande contenance. C’est suffisant pour cuisiner pour 4 personnes. Vous pouvez par exemple cuire un poulet jusqu’à 1,6kg.

Grâce à sa plaque de cuisson qui peut se régler sur deux niveaux. Vous pouvez choisir de griller ou gratiner davantage vos aliments en position haute, ce qui est pratique pour les tartines par exemple, ou cuire uniformément en position basse.

Ce airfyer dispose de 6 modes de cuisson, à savoir Air Fry (Frire sans huile), Max Crisp, Roast (Rôtir), Bake (Cuire au four), Dehydrate (Déshydrater) et Reheat (Réchauffer). Vous pouvez aussi choisir la température entre 40 et 240°C.

Avec sa puissance de 2000 W, la température monte rapidement. Cela vous permet de cuire jusqu’à 50% plus vite qu’un four traditionnel à chaleur tournante.

En cumulant la promotion avec le code PHONANDROIDNINJA25, vous pouvez vous équiper à petit prix. C’est le bon moment pour craquer.