Age of Empires 4 : découvrez en vidéo le scénario et le gameplay complet du jeu

Relic Entertainment a levé le voile sur le gameplay d’Age of Empire IV. Dans ce nouvel opus, les joueurs pourront incarner au choix le Sultanat de Delhi, les Normands, les Chinois ou les Mongols. De nouvelles stratégies feront également leur apparition.

Les fans historiques de la saga ont attendu avec impatience les premières images d’Age of Empires 4, annoncées par Microsoft le mois dernier. C’est désormais chose faite, et on peut dire qu’ils n’ont pas été déçus. Les extraits diffusés semblent être en adéquation avec l’essence même de la série culte, en plus de proposer de nouvelles civilisations et fonctionnalités.

Tout a commencé avec la présentation du Sultanat de Delhi, la nouvelle tribu disponible, ainsi que de son unité emblématique : l’Éléphant de Guerre. Entre les archers appuyant les piquiers se battant au front, et les Savants du Sultanat venant en aide aux Éléphants, on retombe directement dans l’ambiance qui a fait le succès de la saga.

De nouvelles civilisations et stratégies d’attaques

Viennent ensuite les Normands qui, sous le règne de Guillaume le Conquérant, construisent leurs cités avec les ressources récupérées. Chaque unité a un rôle bien précis, qu’il s’agisse de chasser des animaux sauvages ou de repérer les avancées ennemies. Enfin, nous avons aperçu les Mongols et les Chinois avec leur architecture emblématique, mais aussi des fonctionnalités particulières, comme la possibilité de déplacer son village à volonté.

La Fan Preview a bien entendu été l’occasion de voir les soldats en action, au sein d’immenses batailles se faisant affronter deux factions ennemies. Le joueur peut ainsi décider de lancer un siège contre un château fortifié ou, au contraire, profiter du nouveau système d’embuscade qui permet d’attaquer l’adversaire par surprise en sa cachant dans les bois. Tout cela se contrôle à partir d’une interface revisitée, accompagnée de graphismes à la hauteur des standards actuels.

Enfin, Relic Entertainment a présenté les trois âges qui constitueront la campagne d’Age of Empires IV : l’Âge Féodal, l’Âge des Châteaux et l’Âge Impérial. Chaque civilisation aura l’occasion d’évoluer de leurs propres façons au fil des époques, afin de gagner en puissance ainsi qu’en défense pour affronter leurs ennemis. En revanche, toujours aucune date de sortie n’a été annoncée. Pour le moment, on sait seulement que les Definitive Editions des anciens titres accueilleront bientôt de nouvelles extensions.