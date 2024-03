Facebook : l’IA va recommander des vidéos pour vous faire rester plus longtemps devant l’écran

Facebook annonce que son IA va bientôt se charger de vous recommander des vidéos partout. Sur Reels, concurrent de TikTok, dans les groupes dont vous êtes membre et sur le flux du réseau social.

Quel est le but premier d’une plateforme proposant des vidéos ? Vous faire rester dessus le plus longtemps possible afin que vous visionniez un maximum de contenus, et donc de publicités. Pour y parvenir, il faut sans cesse vous donner envie de cliquer ou d’appuyer sur la recommandation suivante. Une pratique dans laquelle excelle le réseau social chinois TikTok, à tel point que cet aspect fait partie de ceux sur lesquels enquête l’Union européenne. Toujours est-il que la concurrence aimerait bien avoir un système aussi efficace.

Facebook est persuadé que pour cela, il faut faire appel à l‘intelligence artificielle. Et d’après Tom Alison, à la tête du réseau, c’est en effet la marche à suivre. Lors d’une conférence, l’homme révèle que bientôt, l’IA se chargera de recommander des vidéos sur les 3 plateformes principales qui en proposent : Reels, calqué sur TikTok, les groupes et le flux Facebook lui-même. Reels profite déjà du nouveau modèle, les deux autres suivront au plus tard en 2026.

L’IA de Meta va recommander des vidéos partout sur Facebook

“Au lieu de simplement alimenter Reels, nous travaillons sur un projet visant à alimenter l’ensemble de notre écosystème vidéo avec ce modèle unique, et ensuite nous pourrons faire en sorte que les recommandations de flux soient également servies par ce modèle. Si nous y parvenons, non seulement les recommandations seront plus engageantes et plus pertinentes, mais nous pensons que leur réception [par les utilisateurs] peut également s’améliorer“, résume Tom Alison.

La décision a été prise après des tests concluants : sur Reels, l’utilisation de l’IA a augmenté le temps de visionnage de 8 à 10 % en moyenne. Il n’en fallait pas plus pour convaincre Facebook de passer à la vitesse supérieure. “C’est ce qui nous a fait dire que cette nouvelle architecture de modèle apprend des données beaucoup plus efficacement que la génération précédente“, explique le dirigeant.