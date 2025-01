Acheter une voiture électrique d’occasion vous fait peur ? Vérifiez l’état de sa batterie en un clic avec cette application

Acheter une voiture électrique d’occasion peut être risqué sans connaître l’état réel de sa batterie. Une entreprise a développé une application capable d’analyser sa santé et d’estimer son autonomie. Pour l’instant en phase de test, elle pourrait bientôt révolutionner le marché des véhicules électriques d’occasion.

Les voitures électriques sont de plus en plus présentes sur le marché de l’occasion. Cependant, leur principale inconnue reste l’état de leur batterie, qui peut fortement influencer leur autonomie et leur durée de vie. Contrairement aux voitures thermiques, où l’usure du moteur est plus facile à évaluer, les batteries des véhicules électriques se dégradent de manière invisible, ce qui complique la tâche des acheteurs potentiels.

Pour répondre à ce problème, la société britannique Clearwatt s’apprête à lancer une application mobile capable d’évaluer l’état de santé d’une batterie de voiture électrique. Baptisée EV Health Checker, cette dernière utilise les données du véhicule et du smartphone du conducteur pour générer un rapport détaillé sur l’efficacité et la performance de la batterie. Actuellement en phase de bêta-test, elle est accessible gratuitement pour les premiers inscrits via leur site officiel.

Clearwatt propose une analyse détaillée de la batterie pour les acheteurs de voitures électriques

L’application, dont le prix final avoisinera 35 euros, permettra aux acheteurs et propriétaires de véhicules électriques d’obtenir des informations précises sur la dégradation de la batterie. Le rapport fourni par l’EV Health Checker attribuera une note à ce composant par rapport à un modèle neuf et à d’autres véhicules similaires. Il proposera également une estimation de la future dégradation en fonction des performances passées, ainsi qu’une prévision de l’autonomie du véhicule dans différentes conditions de conduite.

Jusqu’à présent, obtenir des informations fiables sur l’état des batteries était compliqué, car chaque constructeur utilise des méthodes différentes pour afficher ces données. Clearwatt vise à standardiser cette évaluation et à offrir aux acheteurs un outil simple et clair. L’état d’une batterie peut être influencé par plusieurs facteurs comme la fréquence des recharges rapides, la température ambiante et le système de gestion thermique du véhicule. Des études récentes montrent qu’un usage intensif des bornes de recharge rapide peut accélérer sa dégradation. Cela réduit ainsi la valeur et la fiabilité des véhicules électriques d’occasion. Avec cette application, la société espère faciliter la prise de décision des utilisateurs et renforcer la transparence du marché des voitures électriques d’occasion.

S'inscrire à la bêta (formulaire en bas de la page)