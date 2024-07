Envie d'une voiture électrique ? Avant de faire votre choix, jeter un oeil au marché de l'occasion peut s'avérer judicieux. Pour cause, les prix des modèles de seconde main ont dégringolé en quelques semaines. On vous explique pourquoi.

Si les ventes de voitures électriques ont connu une légère baisse de régime en Europe en mai 2024 (- 12 % en an par rapport à la la même période), le marché de la seconde main se porte lui plutôt bien.

Pour cause, si l'on en croit le dernier baromètre de la plateforme de revente Autoscout24, près de 58 000 véhicules électriques d'occasion ont trouvé preneur en France durant ces six derniers mois. Soit une augmentation de 67 % par rapport à 2023.

Les prix des VE d'occasion baissent enfin

Le marché devrait en toute logique garder cette bonne dynamique, grâce à une chute drastique des prix. D'après le récent Observatoire trimestriel de La Centrale, les tarifs des VE d'occasion sont en baisse majeure pour la première fois depuis l'avant-Covid. Rien qu'en 2024, la facture a fondu en moyenne de 1 910 euros, que ce soit pour les électriques et pour les thermiques d'ailleurs (à l'exception du diesel).

Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, de nombreux contrats de leasing signés en 2020 ont pris fin en 2024. Par conséquent, des milliers de voitures électriques sont venus grossir les catalogues des plateformes de revente. Cette augmentation de l'offre s'est traduit forcément par une baisse sensible des prix appliqués.

Ainsi et selon l'étude de la Centrale, les véhicules électriques âgés entre 2 et 4 ans sont désormais en moyenne 3 700 € moins chers que leurs homologues diesel. Il faut également remercier la guerre des prix exercée sur le neuf, qui a eu pour effet une nette diminution des tarifs sur le marché de l'occasion sur certaines marques. C'est le cas de Tesla notamment, chez qui les prix ont baissé de 25 % en moyenne entre début et la moitié 2024.

Résultat, on trouve de plus en plus sur la Centrale, leboncoin et consorts un large choix de VE sous la barre des 20 000 €, si ce n'est moins. A titre d'exemple, la Centrale propose actuellement sur son catalogue 5 150 offres de véhicules électrique de seconde main sous les 15 000 €. Il s'agit majoritairement de citadines, comme la Renault Zoé, la Volkswagen eUP!, la Smart Fortwo, la Fiat 500e mais aussi des berlines et des SUV compacts comme la Dacia Spring et la Nissan Leaf. Attention toutefois, les prix des VE d'occasion pourraient repartir à la hausse prochainement, surtout si le bonus écologique n'était pas reconduit par le gouvernement.

