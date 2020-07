Acces Dots : enfin une appli Android pour détecter les utilisations abusives du micro et de la caméra !

Acces Dots est une application Android qui propose une fonctionnalité similaire à ce que propose iOS 14. En effet, elle a pour fonction de détecter les applications qui utilisent le microphone et la caméra de votre smartphone à votre insu.

Avec iOS 14 et Android 11, Google et Apple ont tous les deux mis l’accent sur la confidentialité et la protection des données et de la vie privée de l’utilisateur. Sur le dernier OS de la firme de Mountain View, l’accès à la caméra et au micro est par exemple bloqué aux applications inactives. Même traitement pour les applis qui se montrent un peu trop gourmandes en permissions.

De son côté, la marque à la pomme propose sur son récent système d’exploitation une fonctionnalité qui permet de détecter les applications qui utilisent le microphone et la caméra du smartphone à l’insu de l’utilisateur. En effet, un point orange s’affiche dans le coin supérieur de l’écran pour indiquer l’utilisation du micro, tandis qu’un point vert signale que la caméra est active.

Un équivalent sur Android

Ce dispositif n’est pas encore disponible sur Android 11, mais une alternative vient tout juste de débarquer sur le Play Store. Baptisée Acces Dots, cette appli propose ni plus ni moins la même fonctionnalité présente sur iOS 14. Acces Dots reprend ainsi le même code couleur (orange pour le microphone et vert pour la caméra), la seule différence étant que le point lumineux se situe juste sous la barre d’état.

Il est possible de modifier la taille des points lumineux, ainsi que leur position sur l’écran, mais il faudra passer à la caisse pour cela. Pour accéder à ces options de personnalisation, les développeurs invitent les utilisateurs à faire un don, entre 2,50 € et 27 € au maximum. Hormis ces quelques options payantes, l’application est totalement gratuite et fonctionne bien. Sachant qu’elle vient tout juste de débarquer sur le Play Store, il y a de grandes chances pour que les développeurs améliorent la formule et dotent Acces Dots de fonctionnalités supplémentaires.