Abonnés Free, enregistrer vos programmes TF1 sur le cloud ne vous permettra plus d’éviter les pubs

Alors que TF1 a déjà serré la vis sur les Freebox pour empêcher les abonnés de passer les pubs sur le start-over et le contrôle en direct, la première chaîne a décidé d'aller plus loin. Désormais, impossible d'éviter les publicités des chaînes du groupe en enregistrant vos programmes préférés via le cloud et l'appli Oqee.

Si vous êtes abonné Freebox, vous avez peut-être constaté depuis quelques temps qu'il est devenu tout bonnement impossible de passer les publicités sur les chaînes du groupe TF1. Cette restriction, imposée par la première chaîne à l'opérateur, est valable à la fois sur le start-over (ndrl : la fonction Recommencer depuis le début) et le contrôle du direct. Si vous essayez de faire une avance rapide pour éviter les 10 minutes de pubs entre chaque partie de Quotidien par exemple (TMC fait partie du groupe TF1), un message viendra vous rappeler la dure réalité : “A la demande de TF1, cette action est bloquée pendant ce passage publicitaire”.

Notez que ce genre de limitation n'est pas nouvelle, puisque MyCanal a déjà mis en place une mesure identique sur sa plateforme pour les chaînes des groupes M6 et TF1. Mais comme si cela n'agaçait pas suffisamment les utilisateurs, TF1 a décidé d'aller plus loin.

Enregistrer ses émissions ne vous permet plus d'éviter les pubs sur TF1

En effet, la chaîne a choisi d'étendre cette restriction aux programmes enregistrés via le cloud et l'appli Oqee. Si vous avez pris l'habitude d'enregistrer vos émissions préférées pour les regarder plus tard, vous ne pourrez donc plus éviter les pages de publicités…En revanche et comme le rapportent nos confrères du site Univers Freebox, les versions Web, Android et iOS d'Oqee ne semblent pas encore concernées par cette limitation. Il en va également de même pour les enregistrements réalisés sur le disque dur de la Freebox Revolution.

Néanmoins, on voit mal pourquoi TF1 fermerait les yeux sur ces exceptions, et il faut s'attendre à ce qu'une mise à jour régule tout ça très prochainement. Si le mécontentement des abonnés Free est légitime, le FAI a été contraint de se plier aux exigences de TF1. En effet, la chaîne a littéralement mis un pistolet sur la tempe de l'opérateur : “notre autorisation de diffusion des chaînes est conditionnée à la mise en place de cette fonctionnalité”, a déclaré un porte-parole du Trublion du web. En d'autres termes, si Free veut continuer à proposer les chaînes du groupe TF1 sur ses Freebox, elle doit mettre en place cette restriction.