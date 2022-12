Abonnement Fibre 1 Go/s : profitez de l’offre Bouygues Telecom à 16,99 € / mois

Voici une offre qui tombe à pic avant les fêtes de fin d'année 2022 ! Pour Noël, l'opérateur Bouygyes Telecom propose à de nouveaux clients de souscrire à un abonnement Fibre 1 Go/s pour un prix de 16,99 euros par mois.

Bouygues Telecom profite de l'arrivée des fêtes de fin d'année en permettant à de nouveaux clients de bénéficier d'un abonnement Fibre pas cher avec son offre Bbox fit.

Ainsi, au cours d'une offre à durée indéterminée via une série spéciale Noël, vous avez la possibilité de souscrire à un abonnement Internet à très haut-débit avec la Fibre pour 16,99 € / mois pendant un an. Au terme de la période des 12 mois, l'abonnement mensuel passera à 40,99 euros. Pour information, il s’agit d’une offre sous réserve d’éligibilité technique, géographique et de raccordement effectif du domicile.

L'offre Fibre Bbox Fit de Bouygues Telecom contient un Internet très haut-débit avec une vitesse de téléchargement jusqu’à 1 Go/s en débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en débit ascendant. L'abonnement inclut aussi des appels illimités vers fixes en France et plus de 110 pays, et d'un accès à la TV avec plus de 180 chaînes via un décodeur TV. Enfin, des frais de mise en service pour tout nouvel abonnement et des frais de résiliation sont respectivement appliqués à hauteur de 48 euros et de 59 euros.