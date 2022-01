90% des gamers se tourneront bientôt vers les jeux pour gagner des cryptomonnaies, selon le créateur de Reddit

Vous pensez que les jeux play-to-earn ne fonctionneront jamais ? Alexis Ohanian n’est pas du même avis. Le co-fondateur de Reddit est certain qu’à l’avenir, 90 % des joueurs ne voudront plus passer leur temps sur des jeux qui ne leur rapportent rien. Une déclaration faite alors que la communauté s’exaspère de voir les NFT débarquer dans leur média.

2021 aura définitivement été l’année des cryptomonnaies… pour le meilleur comme pour le pire. Alors que les NFT ont connu leur percée auprès du grand public, ces derniers tentent progressivement de s’installer dans notre quotidien. C’est ainsi que le monde du gaming s’insurge depuis plusieurs semaines sur les studios qui considèrent la technologie comme la prochaine grande révolution du média. Mais le mal est déjà fait : Ubisoft et Konami se sont d’ores et déjà lancés sur le marché, et d’autres acteurs du jeu vidéo vont probablement les suivre.

Pourtant, le monde de la cryptomonnaie n’a pas attendu que les gros éditeurs se décident pour investir le terrain du gaming. Plusieurs jeux, qualifiés de play-to-earn, proposent déjà de gagner de l’argent virtuel en jouant. Qu’il s’agisse de capturer des Bitcoins comme dans Pokemon Go ou d’utiliser des devises virtuelles pour dépenser au sein du jeu, comme dans le populaire Axies Infinity, le principe est aussi novateur que populaire. Et selon Alexis Ohanian, co-fondateur de Reddit, la tendance n’en est qu’à ses débuts.

Le co-fondateur de Reddit promet un bel avenir aux jeux crypto

« 90 % des gens ne joueront pas à un jeu si leur temps n’est pas correctement rentabilisé », a-t-il déclaré dans le podcast Where It Happens. « Dans cinq ans, vous valoriserez vraiment votre temps. Et au lieu d’être harcelé par des publicités, ou de se faire plumer en dépensant de l’argent pour des marteaux stupides que vous ne possédez pas réellement, vous jouerez à un jeu qui sera tout aussi amusant, mais qui vous fera réellement gagner de la valeur dont vous serez le récolteur. »

Pour obtenir confirmation, Alexis Ohanian peut compter sur le soutien du métavers, qui fait du gaming l’un de ses porte-étendards. Qui plus est, les jeux play-to-earn permettent à de nombreux utilisateurs, dont beaucoup sont encore mineurs, de posséder un portefeuille sans avoir besoin d’ouvrir un compte en banque. Pour ces raisons, les experts s’attendent à voir la demande pour ces jeux grimper en flèche dans les mois à venir.

