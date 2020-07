6G : Samsung compte lancer le successeur de la 5G dès 2028

Samsung explique dans un « livre blanc » qu’il compte lancer la 6G à l’horizon 2028. Le constructeur en profite pour décrire les contours de la technologie et ses apports face aux réseaux 5G qui ne sont pas encore disponibles partout.

Samsung vient de poster ce qu’il qualifie de « Livre Blanc » intitulé « La Prochaine Expérience Hyper-Connectée pour Tous ». Il y est bien sûr question de 6G, la prochaine génération de réseaux mobiles, ses enjeux, les aspects techniques, évolutions sociétales qu’elle est censée accompagner, mais aussi un premier calendrier prévisionnel.

Samsung imagine déjà la 6G

« Bien que la commercialisation de la 5G n’en est qu’à ses débuts, il n’est pas trop tôt pour commencer à préparer la 6G« , affirme Sunghyun Choi, responsable du centre de recherche Samsung sur les technologies de communication cité dans le « Livre Blanc ». Et de faire remarquer : « il faut en général dix ans entre le début de la recherche et la commercialisation d’une nouvelle génération de technologie de communication ».

Samsung estime ainsi que la commercialisation de la 6G commencera à l’horizon 2028 dans un nombre restreint de sites, avec un déploiement de masse vers 2030. Mais que doit vraiment permettre cette technologie ? Le constructeur estime que la 6G sera la condition sine qua none de services avancées comme la réalité étendue (XR) qui mélange les technologies de réalité augmentée, réalité mixte et réalité virtuelle.

Samsung évoque également d’étonnants « Hologrammes mobiles » en haute définition. Ou encore la transmission de répliques virtuelles extrêmement fidèles d’objets et de personnes. Des objectifs qui ne sont peut être pas tout à fait représentatifs des usages finaux de la technologie. Mais qui permettent à Samsung de définir un cahier des charges technique.

Par exemple, il faut que la 6G permette une bande passante en crête de 1000 Gbps (oui, on parle bien de 1 térabits par seconde). Et des temps de latence inférieurs à 100 microsecondes (on parle normalement de nanosecondes…). Ainsi la 6G devra utiliser des bandes de fréquences différentes. Samsung évoque des fréquences de l’ordre du Térahertz (THz), et toute une série de technologies d’antennes, de transmission et d’optimisation du signal, qui restent à découvrir.

