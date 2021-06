650 millions de smartphones déjà vendus en 2021, les ventes remontent enfin !

Les smartphones se vendent bien, merci pour eux. Digitimes Research affirme en effet que 650 millions de terminaux ont été écoulés au premier semestre de l'année 2021. Une nette progression par rapport à 2020, mais pas encore au niveau des ventes de 2019.

La pandémie de coronavirus a mis un coup à l’industrie du smartphone en 2020, mais les affaires semblent reprendre cette année. Digitimes Reaserch indique en effet que les estimations des ventes pour le premier semestre de 2021 sont très engageantes, puisque 650 millions de terminaux devraient être écoulés.

Les chiffres devraient être similaires sur le reste de l’année, faisant monter ce chiffre à 1,32 milliard de smartphones vendus au global. Les ventes connaitraient ainsi une nette progression de 6,4% par rapport à 2020, mais n'atteindraient tout de même pas le niveau des ventes prépandémie. A noter que le marché reste handicapé par un souci de taille : la pénurie de semi-conducteurs qui ralentit certaines chaînes de production, ce qui a un impact logique sur les ventes.

Xiaomi connait une hausse de ses ventes en 2021

Digitimes Research ne donne pas de chiffres précis concernant les ventes de chacun des constructeurs, mais sans grande surprise, Samsung devrait encore être devant, profitant d’une avance confortable sur ses concurrents depuis plusieurs années déjà. Toutefois, le cabinet indique tout de même que Xiaomi connait la plus forte croissance annuelle du marché. La marque profite en effet de la dégringolade de Huawei, qui va tenter de se tirer de ce mauvais pas avec Harmony OS, mais aussi des ventes de smartphones d'entrée et de milieu de gamme. On l’a vu avec les Redmi Note 10, le fabricant est très agressif sur ce segment.

Enfin, notons que la 5G s’impose de plus en plus sur le marché, puisque ce sont 500 millions de de terminaux compatibles qui seront vendus en 2021. Il faut dire que la chose se démocratise de plus en plus. D’abord réservée au haut de gamme, les puces 5G se retrouvent désormais sur des téléphones à 300 euros, comme le tout nouveaux OnePlus Nord CE, par exemple. Les smartphones pliables, quant à eux, restent très en marge avec une prévision de « seulement » 20 millions d’unités écoulées sur la totalité de l’année 2021.