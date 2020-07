5G : Xavier assure que le réseau n’est pas dangereux pour la santé ni pour l’environnement

Xavier Niel monte au créneau pour défendre la 5G. Alors que la technologie est décriée par les écologistes et les adeptes de la théorie du complot, le PDG de Free y voit un outil qui va non seulement attirer les investisseurs, mais qui est également sûr et écologique.

La 5G devrait arriver en France en 2020 et la technologie suscite le débat. Le réseau du futur inquiète en effet les écologistes. Aujourd’hui, Xavier Niel monte au créneau pour la défendre et balaye d’un revers de main les critiques à son encontre.

Alors qu’il vient de présenter sa nouvelle Freebox Pop, Xavier Niel enchaîne les interviews concernant ses produits, mais également sur des sujets plus généraux. Au micro de France Info, il a été interrogé sur la 5G, le réseau de demain. Pour lui, il est essentiel à l’attractivité économique de la France et doit être déployé le plus rapidement possible sur le territoire.

Xavier Niel affirme que la 5G est écolo

On sait que la 5G inquiète. Il y a bien entendu les adeptes de la théorie du complot qui s’attaquent aux antennes, mais également certains élus écologiques, plus mesurés, mais peu rassurés par la technologie. Julien Bayou, secrétaire national d’Europe Ecologie Les Verts, a par exemple affirmé que la 5G n’était pas bonne pour la planète, car très consommatrice en énergie. Eric Piole, maire EELV de Grenoble, est allé plus loin en affirmant tout simplement qu’elle ne servait à rien. Des critiques contrées par Niel dans son interview :

« (Concernant les inquiétudes sur) la santé, la 5G sera déployée en France sur des fréquences qui sont utilisées depuis très longtemps sans avoir aucun impact sur la santé (…). C’est une technologie qui consomme moins d’énergie (…). L’empreinte écologie est meilleure avec la 5G qu’avec les autres technologies passées. »

Néanmoins, Xavier Niel oublie de préciser que la 5G, si elle consomme moins, sera tout de même plus utilisée, car embarquée dans tous nos objets connectés de demain. Lorsque France Info lui fait remarquer ce détail, il ajoute :

« Ce n’est pas la 5G qui fait augmenter le trafic, c’est nos utilisations des réseaux mobiles (…). Si on veut là-dessus être raisonnables, il faudrait que tout le monde réduise sa consommation de data (…) mais on ne va pas dans ce sens-là. »

Niel se pose en grand défenseur de la 5G, ce qui est compréhensible. Dans tous les cas, Free, comme les autres opérateurs, vont miser énormément sur ce réseau, qui devrait arriver en France dans les prochains mois.

Source : France Info