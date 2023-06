5G : Sosh lance son premier forfait 5G low-cost pour concurrencer Free

Sosh vient tout juste de confirmer le lancement de son tout premier forfait 5G. Proposée à un prix avantageux, Orange (la maison-mère de Sosh) espère séduire les consommateurs avec cette nouvelle formule. Il faut dire que l'opérateur a pris du retard dans la course aux forfaits, notamment face à Free.

Alors que le nombre de nouvelles cartes SIM activées dans l'Hexagone est en chute libre pour la première fois depuis la fin 2020, les opérateurs français cherchent un moyen de séduire à nouveau les consommateurs.

Il faut dire qu'avec les augmentations de prix successives opérées depuis la fin d'année 2022, les forfaits Orange, SFR, Bouygues et Free n'ont plus forcément la côte auprès des Français.

Orange lance son premier forfait 5G low-cost chez Sosh

Pour reconquérir les utilisateurs, Orange vient d'annoncer le lancement via sa filiale Sosh de son premier forfait 5G low-cost. Comme on peut le voir sur la page dédiée à cette nouvelle formule, ce forfait affiche un prix plutôt avantageux : 20,99 € par mois. Pour ce tarif, il faudra compter sur une enveloppe de data plutôt généreuse de 140 Go à laquelle on ajoute :

les appels et SMS illimités en France

25 Go d'internet en Europe et DOM-TOM (hors Suisse et Andorre)

Carte SIM ou eSIM

Pas d'engagement

Conservation gratuite du numéro de mobile

A titre de comparaison, la première offre 5G d'Orange propose “seulement” 100 Go de data à 16,99 € par mois… La première année. Ensuite, le tarif grimpe à 31,99 € pour toute nouvelle souscription. A l'inverse, Sosh garantit ce prix de 20,99 € (pour l'instant).

D'après Sosh, cette offre sera accessible uniquement en France métropolitaine, uniquement dans les zones où le réseau 5G est déployé. Le débit maximum théorique de connexion en réception ira jusqu'à 2,1 Gbit/s dans les zones couvertes en 3,5 GHz avec agrégation des quatre bandes de fréquences 4G, et jusqu'à 616 Mbit/s pour les zones couvertes en 2,1 GHz utilisée pour la 4G.

Précisons que le lancement de cette offre n'est pas un hasard. Sur le premier trimestre 2023, Orange accuse un fort retard, tout comme SFR d'ailleurs, dans les souscriptions de nouveaux forfaits. Alors que l'opérateur a ouvert seulement 3 000 nouvelles lignes, Free a fait exploser les compteurs avec 172 000 nouveaux abonnés sur cette période.