5G : Paris approuve enfin le déploiement du réseau

La 5G va finalement arriver dans la capitale. La mairie de Paris vient d'approuver le déploiement de la nouvelle génération de réseau mobile. Pour encadrer les débuts de la 5G, le Conseil de Paris a adopté une charte de téléphonie mobile et a voté la création d'un Observatoire dédié.

La 5G est officiellement disponible en France depuis le 18 novembre 2020. Malgré tout, plusieurs villes n'ont pas encore pris le virage de la 5G, à l'instar de Paris. En effet et face aux réticences de plusieurs élus locaux, la municipalité avait choisi d'organiser une conférence citoyenne pour statuer sur les conditions de déploiement du réseau.

De cette conférence citoyenne a abouti une charte de téléphonie mobile dont le but est de fixer plusieurs engagements de la part des opérateurs (expositions aux ondes, transparence des informations concernant l'installation des antennes, etc.). Après plusieurs semaines de tractations, la mairie a fait savoir que la charte était fin prête à être soumise au Conseil de Paris en mars 2021. Ce n'était plus qu'une question de temps avant de voir la 5G arriver, comme l'avait annoncé Free.

Or, nous venons d'apprendre que ledit conseil vient d'adopter ce mercredi 10 mars 2021 la charte de téléphonie mobile, approuvant de fait le déploiement de la 5G dans la capitale. En outre, le Conseil de Paris a également voté la création d'un Observatoire dédié. Selon nos confrères de BFM TV, la délibération a été adoptée grâce aux voix des élus socialistes, communistes et du groupe d'opposition Changer Paris (Les Républicains), qui a fait volte-face en retirant quatre amendements déposés précédemment.

Une trahison pour les députés Verts

“Nous pourrions faire un coup politique en faisant échouer le vote, mais nous sommes des élus responsables”, soutient le député LR David Alphand. La maire Anne Hidalgo a d'ailleurs salué cette position “pragmatique”. À l'inverse, les députés Verts ne voient pas cette décision du Conseil de Paris d'un très bon œil, eux qui avaient réclamé la tenue d'un moratoire sur la 5G avant son déploiement.

“Vous négociez dans notre dos une charte avec les opérateurs que nous avons découverte dans la presse”, assène l'élue Europe Écologie Les Verts Emilie Meunier. Rappelons d'ailleurs que les députés écologistes de la ville de Paris ne sont pas les seuls à demander un moratoire sur la 5G.

Plusieurs députés ont déposé ce 1er mars 2021 trois amendements pour exiger un moratoire sur la 5G afin de mesurer l'impact écologique de son déploiement. L'étude de ces amendements a d'ores et déjà débuté et devrait se poursuivre jusqu'au 19 mars 2021. Quand à l'arrivée de la 5G à Paris, cela n'est plus qu'une question de jours.

Source : BFM TV