5000 € pour vous engager en Ukraine, ce site qui imite le gouvernement est une arnaque

Le ministère des armées met en garde contre un faux site Internet proposant de vous engager en Ukraine moyennant 5000 €. Il s'agit d'une escroquerie qui imite la charte graphique des sites du gouvernement.



Toutes les occasions sont bonnes pour tenter d'escroquer les gens. Les personnes qui lancent des campagnes visant à soutirer de l'argent à un maximum de victimes n'hésitent pas à surfer sur les situations susceptibles de les appâter. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ne fait pas exception à la règle. Vous avez peut-être croisé un site Internet arborant le logo officiel du ministère des armées français et le message “soyez parmi les premiers à défendre les intérêts de la France en Ukraine“.

La page indique que 200 000 français sont invités à “s'engager en Ukraine” en échange d'un paiement de 5 000 €. On peut même y lire que “les immigrés sont prioritaires” et qu'il faudra discuter de l'offre avec un certain “Capitaine Paul, commandant d'unité“, en laissant vos coordonnées. Le ministère des armées n'a pas tardé à réagir en annonçant sur X (Twitter) que le site Internet en question est “relayé sur les réseaux sociaux par des comptes malveillants, pour une campagne de désinformation“. C'est donc une arnaque.

Ce site qui propose de partir faire la guerre en Ukraine contre 5 000 € est une escroquerie

Officiellement, on ne sait pas encore qui est à l'origine du faux site Web. Le cabinet de Sébastien Lecornu, ministre des armées, indique que l'enquête est menée conjointement avec l’organisme chargé de la lutte contre les ingérences numériques étrangères, Viginum. L'objectif est de “faire la lumière sur cette manœuvre informationnelle ciblant la France” sur ce qui est “une usurpation d’un site officiel de l’armée de terre“. Officieusement, la piste russe est envisagée.

Selon un haut responsable français souhaitant garder l'anonymat, “tout converge : le narratif, la méthode. Il y a une manœuvre“. Il estime que le site, désormais inaccessible, porte “la marque d’un dispositif russe ou prorusse, dans le cadre de la campagne de désinformation selon laquelle l’armée française se préparerait à envoyer des hommes en Ukraine“. Rappelons qu'au début du mois de mars 2024, les sites du gouvernement ont subi une cyberattaque par un groupe de hacker pro-russe.

