Les sites du gouvernement français attaqués par des hackers pro-russes, ce que l’ont sait

Le réseau informatique Interministériel de l'État français vient de subir une attaque coordonnée par un groupe de hackers russes, Anonymous Sudan, avec des milliers d'adresses IP touchées et une multitude de sites web affectés, mettant en alerte les services de l'État.

Alors que la France s'apprête à être sous les feux des projecteurs avec l'organisation des Jeux Olympiques de Paris, les cyberattaques se multiplient à l’approche de cet évènement international. Ces attaques prennent de l'ampleur, comme en témoigne la réapparition de Lockbit. Ce groupe de cybercriminels, connu pour ses assauts contre des entités gouvernementales, vient de reconstruire son réseau après une offensive des forces de l'ordre, prêt à lancer de nouvelles attaques ciblées.

Des incidents récents illustrent la vulnérabilité croissante des institutions face à des cyberattaques de plus en plus sophistiquées. Avec la sécurité sociale et la CAF déjà ébranlées par de telles infractions, la France doit maintenant faire face à un nouveau défi : une attaque d’une grande ampleur contre le Réseau Interministériel de l'État. Cette dernière offensive souligne l'urgence de sécuriser les réseaux gouvernementaux contre des adversaires numériques déterminés, en particulier à l'approche d'un événement mondial aussi important que les JO 2024.

Des hackers pro-russes ont attaqué plus de 17 000 adresses IP et 300 domaines des ministères français

Anonymous Sudan, un groupe de hackers russes, a revendiqué une cyberattaque de grande ampleur. Celle-ci vise à déstabiliser l'infrastructure du Réseau Interministériel de l'État français. Le message de ces hackers, parvenu à travers leur chaîne Telegram, décrit une offensive qui a conduit à la désactivation de plus de 17 000 adresses IP et entraîné la chute de plus de 300 domaines. Ces actions ont manifestement le potentiel de perturber gravement les services gouvernementaux en ligne et d'entraver l'accès aux informations essentielles.

En réponse à ces attaques, les ministères ont mobilisé leurs équipes de sécurité informatique pour contrer l'offensive et rétablir les systèmes affectés. La situation a également été prise en main au plus haut niveau, avec une cellule de crise activée pour coordonner la défense contre cette attaque sans précédent. Les efforts déployés visent à sécuriser les réseaux, à restaurer l'accès complet aux services et à renforcer les mesures préventives pour protéger contre de futures attaques de cette nature.

Source : Numerama