4G : voici la carte des zones blanches que Free, Orange, SFR et Bouygues devront couvrir en 2020

Le gouvernement français vient de publier la carte des zones blanches 4G que Free Mobile, Orange, SFR et Bouygues Télécom devront couvrir en priorité au cours de l’année 2020. La carte affiche un total de 484 zones dépourvues de connexion mobile en France.

Dans le cadre du New Deal Mobile de janvier 2018, les opérateurs français se sont engagés à améliorer la couverture 4G des zones blanches en installant respectivement 5000 sites 4G dans l’Hexagone dans les années à venir. En contrepartie, les télécoms ont négocié un renouvellement anticipé de leurs fréquences. Chaque année, le gouvernement publie une liste de zones blanches prioritaires.

« Le présent arrêté fixe la première liste de zones à couvrir au titre de l’année 2020 par les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis à l’obligation de participer au dispositif de couverture ciblée » explique un arrêté publié par le gouvernement ce 27 mai 2020.

484 zones blanches 4G ont été épinglées par le gouvernement

Cette année, le gouvernement a identifié 484 nouvelles zones prioritaires. Free Mobile, SFR, Bouygues Télécom et Orange disposent en fait d’un délai de deux ans pour améliorer la couverture des zones. L’an dernier, 762 zones blanches avaient été repérées par les collectivités territoriales, contre 600 sites en 2018.

On notera que moins de zones blanches ont été épinglées cette année. Le gouvernement a probablement réduit la quantité de sites à couvrir en priorité en réaction aux mesures de confinement contre le Covid-19. Comme on pouvait s’y attendre, la pandémie a fortement ralenti le déploiement de la 4G sur le territoire français.

Les zones blanches épinglées par la carte sont des sites dépourvus d’une couverture 4G de qualité. Ces zones où la population est la moins dense ont jusqu’ici été délaissées par les opérateurs français. Sans surprise, Free, Orange, SFR et Bouygues se concentrent d’abord sur les lieux qui rassemblent le plus de Français, comme les villes ou les grandes agglomérations, avant de déployer leur réseau dans le monde rural. Que pensez-vous de la carte ? Résidez-vous dans une des zones blanches mentionnées ? On attend votre témoignage dans les commentaires.