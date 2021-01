Parrot livre 300 micro-drones à l’armée française

La Direction générale de l'armement vient de commander 300 mini-drones Parrot selon un communiqué posté par le ministère des Armées ce mardi 12 janvier 2021. Ces appareils seront utilisés par les différents corps d'armée pour effectuer des missions de reconnaissance et de renseignements.

D'après la déclaration du ministère des Armées, les premiers drones seront livrés en juin 2021 à de nombreuses unités parmi les forces conventionnelles et les forces spéciales. Le contrat entre Parrot et la Direction générale de l'armement est de 5 ans, et conclu un appel d'offres européen lancé début 2020. Le montant exact du contrat n'a pas été communiqué par le ministère des Armées.

Des drones capables de repérer une cible à 2 km

Ce partenariat prévoit “la livraison de plusieurs centaines de systèmes de drone et d'équipements complémentaires, la formation de pilotes référents, ainsi que la possibilité de développements adaptatifs”. À noter que ces drones seront répartis de la manière suivante : 60% à l'armée de Terre, 28% pour la Marine nationale et 12% pour l'armée de l'Air et de l'Espace.

Concernant le modèle des drones commandés Parrot, il s'agit de micro-drones issus de la famille ANAFI. Ils sont spécialement développés pour des usages militaires. En premier lieu, ils ne pèsent que 500 grammes et sont équipés pour effectuer des missions d'observations de jour comme de nuit. Ils compensent leur faible autonomie de 30 minutes par leur capacité “à détecter des cibles de taille humaine avec une grande précision jusqu'à deux kilomètres de distance”. En outre, ils sont particulièrement discrets, puisqu'ils sont inaudibles à plus de 130 mètres.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que les autorités françaises ont recours à des drones. En avril 2020, le ministère de l'Intérieur a publié un appel d'offres pour 651 drones, pour un budget total de 3,8 millions d'euros. Ces appareils vont être utilisés pour les capacités de surveillance, de reconnaissance, de recherche et de renseignement sur le sol français. En 2019, la police de l'Essonne a testé plusieurs radars drones pour contrôler les infractions au Code de la route.

