UPS utilise des drones pour livrer des vaccins contre la Covid

La campagne de vaccination aux États-Unis pourrait bientôt être accélérée grâce à une nouvelle initiative d’UPS visant à livrer des vaccins contre la COVID-19 en utilisant des drones.

UPS a récemment commencé à utiliser des drones Matterport pour acheminer des vaccins contre la COVID-19 à l’hôpital Atrium Health Wake Forest Baptist en Caroline du Nord. D’autres entreprises ont déjà expérimenté la livraison par drone, comme Amazon pour ses colis ou encore Domino’s Pizza qui a testé son dispositif de livraison de pizza sur une plage néerlandaise l’année dernière.

Cependant, la livraison par drone de vaccins est une première aux États-Unis. Celle-ci est assurée par UPS et sa filiale UPS Flight Forward, qui s’assure que les vols se déroulent sans accrocs. On imagine que si les premiers essais sont concluants, UPS pourrait bien élargir son dispositif à d’autres hôpitaux aux États-Unis.

Comment fait le drone pour transporter des vaccins ?

Comme vous le savez probablement, le respect des températures de conservation des vaccins est primordial pour qu’ils conservent leur efficacité. Selon l’Organisation mondiale de la santé, jusqu'à 50 % des vaccins sont gaspillés chaque année dans le monde, en grande partie en raison d'une défaillance du contrôle de la température.

Par conséquent, les drones M2 de Matternet utilisés par UPS sont équipés d’une boîte de chargement spéciale qui permet de maintenir son contenu au frais. En effet, elle contient une solution de gel PCM personnalisée de Cold Chain Technologies. Il s’agit d’un mélange d'emballage sensible à la température qui maintient le vaccin COVID-19 entre 2 et 8 degrés Celsius, soit la température de conservation recommandée pour des vaccins comme Pfizer et Moderna. UPS se veut donc rassurante au niveau du respect de la chaîne du froid, puisqu’elle respecterait les directives strictes des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

À ce jour, l’Atrium Health Wake Forest Baptist aurait vacciné près de 100 000 personnes contre la COVID-19, que ce soient ses employés, des patients et des membres de la communauté. Les livraisons par drone pourraient alors augmenter la cadence des vaccinations d’ici les prochaines semaines.

Source : venturebeat