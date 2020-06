ZTE officialise une édition spéciale de l’Axon 11 5G. Positionné à partir de 280 euros en Chine, le nouveau smartphone se veut être une porte d’entrée abordable pour accéder aux réseaux mobiles du futur. Pour arriver à un tel résultat, il faudra concéder quelques-uns des atouts de l’Axon 11 5G originel. Voici lesquels.

Même si la marque a perdu de sa superbe ces quelques dernières années, ZTE continue d’alimenter un catalogue varié où se mêlent le haut de gamme, les produits gamers, le milieu de gamme et les produits très économiques. Avec un positionnement très (trop?) porté sur les prix, la marque n’hésite pas à faire quelques concessions pour baisser le montant demandé aux consommateurs. En voici un bel exemple avec l’Axon 11 SE 5G que ZTE vient tout juste d’officialiser en Chine.

Comme son nom l’indique, l’Axon 11 SE 5G est une déclinaison de l’Axon 11 5G. Une « Special Edition » plus précisément : la marque tente de profiter (sans aucune honte) du buzz provoqué par la sortie du second iPhone SE, espérant peut-être créer la confusion chez les consommateurs non avertis. Contrairement à Apple, ZTE ne reprend pas le châssis pour de l’Axon 11 5G pour améliorer la fiche technique. À l’inverse, la firme ne reprend pas le châssis et baisse la fiche technique.

Entrons dans le détail. L’Axon 11 SE 5G est un smartphone reprenant le bloc photo carré de l’Axon 11 (qui était lui-même une reprise de l’iPhone 11), la coque incurvée sur les faces et un grand écran en façade. Cet écran est LTPS, expliquant pourquoi un lecteur d’empreinte digitale apparaît dans le dos (alors qu’il est intégré à la dalle dans l’Axon 11 5G). Il mesure 6,53 pouces et affiche des images en Full HD+.

Une connexion 5G assurée par le Dimensity 800 de MediaTek

À l’intérieur, nous retrouvons le Dimensity 800 de MediaTek, un chipset compatible 5G qui connait déjà son successeur, le Dimensity 820. Il remplace (difficilement) le Snapdragon 765G de l’Axon 11 5G. Il est accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage, avec trois configurations dont nous verrons les prix en fin d’article. La plate-forme est alimentée par une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide 18 watts.

Côté photo, l’Axon 11 SE 5G bénéficie d’une configuration assez classique de nos jours, avec quatre capteurs à l’arrière et un capteur selfie à l’avant. Ce dernier affiche une définition de 16 mégapixels. Le capteur principal est un modèle 48 mégapixels avec autofocus à détection de phase. Il est secondé par un capteur 8 mégapixels (avec objectif grand-angle) et deux capteurs 2 mégapixels (un pour la macro et un pour le calcul des profondeurs). Le tout est animé par Android 10 servant de base à MiFavor 10.1.

L’Axon 11 SE 5G est en précommande en Chine. Il est proposé à 2000 yuans (250 euros) en version 8+128 Go, à 2300 yuans (290 euros) en version 8+128 Go et à 2600 yuans (330 euros) en version 8+256 Go.