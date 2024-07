ZFE : près de 60 000 véhicules n’auront plus le droit de circuler dans cette grande ville en 2025

Dès le 1er janvier 2025, de nouvelles règles liées aux ZFE vont entrer en application à Lyon. En effet, l'interdiction de circulation et de stationnement va s'étendre aux véhicules classés Crit'Air 3. Résultat, près de 60 000 véhicules ne pourront se déplacer dans la ZFE lyonnaise.

Comme vous le savez peut-être, plusieurs villes ont décidé de durcir les règles de leur ZFE respective au 1er janvier 2024. Le but étant de poursuivre la lutte pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l'air dans ces périmètres. Les agglomérations de Strasbourg, de Grenoble ou encore de Lyon ont par exemple interdit depuis cette date l'accès aux voitures diesel fabriquées avant 2006.

Et encore, ce n'est que le début puisque la réglementation doit devenir encore plus stricte dans certaines ZFE dès le 1er janvier 2025, avec l'interdiction de la circulation et du stationnement des véhicules classés Crit'Air 3 (soit les Diesel de plus de 14 ans et les voitures à essence de plus de 19 ans). En mars 2024, nous avons toutefois appris une bonne nouvelle pour les automobilistes concernés.

En effet, les ZFE de Strasbourg, Rouen et Aix-Marseille ne passeront pas finalement à l'étape supérieure. En cause, leurs bons résultats qui ont permis de ne plus dépasser régulièrement les seuils légaux de dioxyde d'azote (40 microgrammes/m³). En revanche, Lyon et Paris restent malheureusement sous le coup du couperet.

Interdiction de circuler pour 60 000 véhicules de plus à Lyon

Dans un rapport récent, l'INSEE s'est penchée sur les conséquences de l'instauration de ces nouvelles restrictions dans la ZFE lyonnaise au 1er janvier 2025. Pour rappel, la ZFE de Lyon s'étend sur cinq agglomérations :

la totalité de Lyon

la Caluire-et-Cuire

les parties de Bron, Villeurbanne et Vénissieux situées à l'intérieur du boulevard périphérique

Selon les premières estimations de l'Institut nationale de la statistique et des études économiques, l'interdiction de la circulation et du stationnement des véhicules classés Crit'Air 3 concernerait pas moins de 60 000 véhicules supplémentaires. Pour rappel, 23 000 véhicules sont déjà persona non grata dans la ZFE lyonnaise (les Crit'Air 4 et 5) depuis le 1er janvier 2024 (soit 7 % du parc total).

Un quart du parc total interdit

Cela porterait donc le nombre de véhicules interdits dans la ZFE à 83 000. Par extension et selon les auteurs de l'étude, “le quart du parc total de la ZFE va être interdit. Dans la région, la part des véhicules classés Crit'Air 3 ou plus représentent 30 % du parc. Plus d'un tiers des véhicules sont concernés à Vénissieux, et un peu moins d'un tiers à Bron”.

Selon l'INSEE, ces territoires, où le niveau de vie par habitant est en moyenne peu élevé, vont être impactés durement par ces nouvelles restrictions. L'enjeu des collectivités locales et de l'Etat sera alors double d'après l'organisme : “accompagner les propriétaires de véhicules peu aisés à changer d'équipement et aménager le territoire en développant davantage les transports en commun, les parcs relais ainsi que les voies cyclables”. Pour rappel, les propriétaires de véhicules Crit'Air 3 qui tenteront de circule dans la ZFE seront passibles d'une amende de 68 €.