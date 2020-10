Youtube TV a désormais 3 millions d’abonnés, Music Premium 30 millions

Youtube TV a atteint le nombre de trois millions d’abonnés, selon la firme de Mountain View. Un petit succès pour une offre réservée qu’au territoire américain et tout de même assez onéreuse. Dans le même temps, Youtube Premium a atteint les 30 millions d’inscrits.

La marque Youtube se porte bien, très bien. Il est loin le temps où le service de Google n’était qu’un lecteur vidéo sur le net, puisqu’il s’agit désormais d’un véritable mastodonte avec des offres payantes et des contenus originaux. Youtube continue de croitre, si l’on en croit les derniers résultats financiers d’Alphabet, sa maison mère.

C’est lors d’une présentation des résultats financiers du troisième trimestre 2020 que Sundar Pichai, le CEO de la société, a dévoilé des chiffres intéressants. Youtube compte deux milliards d’utilisateurs dans le monde. Ce n’est pas vraiment une surprise, puisque le site est la plate-forme de création de contenu par excellence et qu’il est possible d’en profiter de manière gratuite.

L’offre payante du site, Youtube Premium, permet de profiter du même contenu sans publicité ni coupure entre les vidéos et donnant la possibilité de les télécharger. Cette offre est proposée à 12 euros par mois et a convaincu 30 millions d’utilisateurs. Ces derniers profitent également de l’application Youtube Music Premium sur mobile afin d’écouter de la musique sans contraintes.

Youtube TV, la surprise

Mais la grosse surprise de cette présentation, c’est la performance de Youtube TV. Le service a atteint 3 millions d’abonnés. Une belle performance, étant donné qu’il s’agit d’une application seulement disponible aux Etats-Unis. De même, son prix de 65 dollars peut paraître très élevé pour un service de cette envergure (mais est dans la moyenne aux US) et a même connu une hausse il y a quelques mois. Néanmoins, elle a su convaincre les utilisateurs, puisqu’elle a gagné un million d’abonnés en un an.

Youtube TV est une offre qui permet d’accéder à la télévision en ligne en passant par le net. L’utilisateur a accès à plus de 85 chaînes, dont les chaînes sportives. Dans une certaine mesure, ce service rappelle Molotov, qui propose également la télévision en ligne sur le territoire français.

Quoi qu’il en soit, la marque Youtube se porte très bien et va continuer à grandir dans un futur proche.