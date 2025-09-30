YouTube reçoit cinq améliorations pour les comptes Premium

YouTube Premium fait le plein de nouveautés. Des fonctionnalités avancées sont rendues disponibles sur une plus large variété d'appareils.

Google annonce cinq améliorations pour les utilisateurs qui ont un abonnement YouTube Premium. Il s'agit surtout d'étendre le support de fonctionnalités récentes à plus d'appareils et plateformes. Commençons par l'audio haute qualité, qui permet de bénéficier d'une qualité sonore supérieure. Réservé à l'application YouTube Music et uniquement en tant que test sur YouTube jusqu'ici, il est désormais déployé sur l'app YouTube pour Android et iOS. Cette nouveauté ne concerne que les clips musicaux officiels et les pistes artistiques, est-il précisé.

Les vitesses de lecture accélérées jusqu'à 4x et par incréments de 0,05 arrivent sur la version web de YouTube. Auparavant, il fallait se connecter obligatoirement depuis un appareil Android ou iOS pour en profiter. Enfin, la fonction d'avance rapide, bien pratique pour passer des passages qui s'étendent sur les longues vidéos, devient compatible avec toutes les versions de YouTube, notamment sur Smart TV et les consoles de jeu. Elle était disponible sur Android, iOS et le web jusqu'à présent.

Une vraie expérience YouTube Premium sur tous les appareils

Les deux dernières améliorations concernent les Shorts, ces vidéos en format vertical et courte durée qui concurrencent Instagram et TikTok :

Téléchargements intelligents de Shorts : “Téléchargez automatiquement vos Shorts préférés en fonction de votre historique de visionnage. Vous avez ainsi toujours quelque chose de nouveau à regarder, sans aucune action de votre part”, explique Google.

Mode Picture in Picture (PiP) : “Gardez vos Shorts affichés dans une petite fenêtre pendant que vous parcourez d'autres contenus sur votre appareil”.

Sur Android, ces deux fonctionnalités existaient déjà. Sur iOS, elles n'étaient qu'en phase de test et tous les utilisateurs n'y avaient pas accès. Tous les abonnés YouTube Premium peuvent maintenant en bénéficier avec un iPhone.

Les nouveautés vont continuer d'affluer sur YouTube Premium et on a déjà connaissance de quelques fonctionnalités encore en cours de développement. L'une d'entre elles, basée sur l'IA, permet de passer les moments les moins intéressants d'une vidéo pour se concentrer sur l'essentiel. Pour l'instant, elle n'est fonctionnelle qu'en anglais, aux États-Unis, sur Android, et pas pour toutes les vidéos.