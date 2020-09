YouTube : pour prouver votre majorité, vous devrez parfois présenter vos papiers !

YouTube va renforcer les outils de protection des plus jeunes utilisateurs en mettant à jour son système de classification des vidéos. Pour les contenus déconseillés aux moins de 18 ans, la plate-forme se donne le droit de demander aux Internautes de prouver leur majorité avec l’aide d’une carte d’identité ou une carte bancaire en cours de validité.

Depuis que YouTube est apparu sur la Toile, tout un chacun peut regarder des vidéos produites par des médias, des marques ou d’autres Internautes. Seulement, sur YouTube, il n’y a pas que des petits chatons adorables, des cours scolaires et des recettes de cuisine. Vous avez également des clips musicaux, des extraits de films, des expériences scientifiques et parfois même des discours politiques qui ne sont pas toujours destinés à tous les publics. Avant, il y avait même Dieudonné, c’est dire.

Comme au cinéma, à la télévision, dans la musique et dans les jeux vidéo, YouTube a donc mis en place une signalétique pour protéger les plus jeunes et les plus sensibles pour que chaque Internaute, quel que soit son âge, puisse naviguer sans risque. Cette semaine, YouTube annonce que le système va évoluer afin se conformer à la directive européenne AVMSD (pour Audio Visual Media Services Directive, ou Directive Services des Media Audiovisuels en français).

Conforme aux règles européennes

Cette directive a été révisée cet été afin d’étendre les règles de classifications des contenus aux plates-formes de streaming comme YouTube. En réponse à ces nouvelles règles, YouTube fait donc évoluer son système de classification par âge des vidéos présentes sur sa plate-forme. Les utilisateurs devront désormais être connectés à leurs comptes pour accéder aux vidéos qui présentent une restriction et les créateurs sont invités à renseigner la limite d’âge minimum en postant leurs dernières créations. YouTube utilise également l’intelligence artificielle pour détecter les vidéos qu’il serait bon de restreindre.

En outre, pour les contenus déconseillés aux moins de 18 ans (les trailers de jeux, par exemple, comme Assassin’s Creed ou Grand Theft Auto dont tous les épisodes sont déconseillés aux mineurs en Europe), YouTube se réserve même le droit de demander à l’internaute une preuve de son âge avant de lui en accorder l’accès. Deux preuves possibles : une carte d’identité ou les identifiants d’une carte bancaire en cours de validité. Évidemment, ce n’est pas un système infaillible, puisqu’un mineur pourra toujours usurper l’identité d’un majeur. Mais l’accès sera beaucoup moins facile que s’il n’y avait qu’un simple bouton à cliquer.