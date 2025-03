YouTube est en train de devenir une plateforme pour les vieux

L'audience de YouTube vieillit. La part des plus de 65 ans progresse très rapidement et le nombre de spectateurs dans cette tranche d'âge a doublé en deux ans. Les plus jeunes sont les moins enthousiastes vis-à-vis de la plateforme.

YouTube est en forme. La plateforme de streaming vidéo de Google a réalisé sa meilleure performance mensuelle historique en termes d'audience en février 2025, révèle un rapport des analystes de Nielsen. Cette bonne santé lui permet de prendre la tête, avec une bonne avance, au classement des distributeurs de médias.

Le mois dernier, YouTube a réuni 11,6 % de parts de marché sur ce marché si concurrentiel du divertissement aux États-Unis. Le service devance Disney (Disney+ ainsi que les chaînes disponibles sur le câble) et Fox. Ce dernier a profité du Super Bowl pour monter pour la première fois sur le podium, passant devant Netflix, Paramount et NBCUniversal. Warner Bros+ Discovery et Amazon sont un peu plus loin derrière.

YouTube est de moins en moins un média pour les jeunes

“L'utilisation de YouTube augmente régulièrement depuis un certain temps. Un examen à plus long terme de la croissance de la plateforme montre que le temps passé à regarder YouTube à la télévision a augmenté de 53 % par rapport à il y a deux ans, en février 2023, et que sa part de la télévision est passée de 7,9 % à 11,6 % au cours de cette période”, explique Nielsen.

Cette hausse de popularité est en partie due à un engouement de plus en plus fort des personnes âgées pour la plateforme. “L'audience des adultes âgés de 65 ans et plus a presque doublé au cours des deux dernières années (+96 %)”, souligne l'étude. Représentant 15,4 % de l'audience, les plus de 65 ans sont désormais largement plus nombreux que les 12-17 ans (6,9 %) et quasiment autant que les 2-11 ans (16,9 %).

L'audience majoritaire est constituée des 18-34 ans (21 %), mais les 35-49 ans (19,4 %) et les 50-64 ans (20,4 %) ne sont pas loin du tout. Surtout, la hausse de visionnage de ces tranches d'âge (entre 48 et 62 %) est plus importante que celle des jeunes publics (entre 32 et 35 %). Il faut donc s'attendre à ce que la part des utilisateurs de YouTube plus âgés continue de grandir, tandis que les plus jeunes préfèrent aller sur TikTok ou les plateformes de SVOD payantes.

Source : Nielsen