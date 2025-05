YouTube déclare la guerre aux fausses bandes-annonces de films

Les fausses bandes-annonces de films ont envahi YouTube, si bien qu'il est parfois difficile de trouver les trailers officiels. Cela n'a pas l'air de déranger les studios plus que cela, mais YouTube commence à agir pour endiguer le phénomène.

Êtes-vous déjà tombés sur une fausse bande-annonce de film en parcourant YouTube ? Si non, vous êtes passés entre les gouttes, car ce type de contenu s'est multiplié ces derniers temps sur la plateforme. Les créateurs de ces vidéos peuvent désormais compter sur les capacités de l'IA générative pour produire des trailers qui paraissent plus vrais que nature, sans investir trop de temps ni d'argent.

Il y a quelques mois, le JT de 20h de France 2 était même tombé dans le panneau, illustrant un sujet sur Superman avec les images d'une bande-annonce factice dénichée sur YouTube. James Gunn, le réalisateur du prochain Superman (qui sort le 9 juillet prochain en salles), avait même réagi à cette erreur par trois emojis “vomi”.

Les studios laissent faire, mais empochent le pactole

Les grands studios de cinéma ont bien sûr le pouvoir d'interpeller YouTube pour faire supprimer ces vidéos… mais choisissent de ne pas le faire. Selon une enquête menée par Deadline, ceux-ci préfèrent capitaliser sur ces fausses bandes-annonces en demandant à la plateforme de leur reverser les revenus publicitaires générés par les vues. Une décision qui peut paraître surprenante à deux égards :

D'un point de vue moral, puisqu'un tiers exploite l'image des acteurs, le travail du réalisateur et de ses équipes ainsi que les technologies du studio sans consentement.

D'un point de vue de la communication, les potentiels spectateurs visionnant des extraits qui ne représentent pas le produit final et qui sont a priori de moins bonne qualité que les images d'une bande-annonce officielle.

Deadline, qui a pu échanger avec certains créateurs de fausses bandes-annonces, explique qu'une partie d'entre eux exerce cette activité par pur plaisir, tandis que d'autres ont monté de véritables entreprises spécialisées, et qui sont rentables. Ce type de vidéos cumule des milliards de vues, et tout l'argent qui va avec.

Ces faux trailers promettent parfois la suite d'un film culte, comme Titanic 2, dont on retrouve de nombreuses vidéos à plusieurs millions de vues sur YouTube. Il peut aussi s'agir de films attendus dans un avenir proche, susceptibles d'être recherchés par les utilisateurs au courant d'une sortie prochaine. C'est le cas pour le film Superman prévu pour cet été, ou pour Toy Story 6, qui doit arriver au cinéma l'année prochaine.

YouTube commence à sévir

D'autres bandes-annonces misent sur un concept spécifique. Elles ne cherchent pas à imiter ce que pourrait être le trailer officiel d'un vrai projet, mais proposent un “What if ?”. Voici quelques exemples pour vous donner une idée :

Bande-annonce présentant à quoi ressemblerait un film live-action La Reine des Neiges avec Anya Taylor-Joy dans le rôle d'Elsa.

Bande-annonce montrant comment Leonardo DiCaprio s'en sortirait s'il participait à Squid Game.

Bande-annonce pour savoir si Henry Cavill pourrait vraiment faire un bon James Bond.

L'audience suit pour plusieurs raisons. La plus simple est que certains utilisateurs un peu crédules ne se rendent pas compte qu'ils visionnent une fausse bande-annonce. Les plus jeunes et les plus vieux peuvent avoir du mal à reconnaître des images générées par IA et se laisser berner. Pour d'autres, regarder ce type de vidéos constitue un hobby. En attendant d'avoir des images officielles à se mettre sous la dent, ils rongent leur frein en consommant ces trailers, en étant bien conscients de quoi s'il s'agit.

Le dernier profil existant est celui des haters. Ils cherchent les fausses bandes-annonces sur YouTube pour les dénoncer et s'en indigner dans les commentaires, participant ironiquement à faire gonfler le compteur de vues et à faire monter l'intérêt de la vidéo aux yeux du sacro-saint algorithme.

Screen Culture est l'une des chaînes les plus importantes de ce type. C'est un Indien qui est derrière elle. Il a commencé modestement avec un montage d'une conversation entre Chandler Bing de Friends et Sheldon Cooper de The Big Bang Theory. Aujourd'hui, il réalise des bandes-annonces qu'on peut confondre avec celles des studios légitimes. Il a publié pas moins de 23 versions de trailers pour Les Quatre Fantastiques : Premiers pas, qui sort cet été, dont deux sont affichées avant la vraie bande-annonce dans les résultats de YouTube.

La plateforme a récemment commencé à réagir. Les chaînes Screen Culture et KH Studio ont été suspendues. Screen Trailers et Royal Trailer, chaînes secondaires de celles citées plus tôt, ont vu leur monétisation être désactivée. Vers la fin des fausses bandes-annonces sur YouTube ?