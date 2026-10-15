Google Home est encore victime d’un bug : il transforme votre maison connectée en partie de Tetris

Google Home est victime d’un nouveau bug. Alors qu’il est possible d’organiser sa Maison au sein de l’application, plusieurs témoignages signalent que les appareils assignés à certaines pièces se retrouvent soudainement dans une toute autre section. Google n’ayant pas encore réagi, les internautes cherchent des solutions de contournement à ce dysfonctionnement et désignent un coupable.

Généralement, la firme de Mountain View met à jour Google Home toutes les deux semaines. Mais cela n’empêche pas la solution de domotique de dysfonctionner régulièrement : appareils connectés supprimés aléatoirement, lumières connectées s’affichant hors ligne, automatisations en grève, Gemini qui devenait fou… Ce ne sont pas les exemples qui manquent.

Et un nouveau bug vient désormais s’ajouter à cette longue liste. Alors que les utilisateurs de Google Home conçoivent parfois avec soin l’organisation de leur maison connectée sur l’application, certains la retrouvent en bazar : certains appareils assignés à des pièces précises apparaissent soudainement dans la section « Associés à votre compte ».

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Google Home met le bazar au sein de votre maison connectée

Plusieurs signalements ont émergé ces dernières semaines, notamment sur Reddit. L’un des internautes concernés par ce dysfonctionnement parle même de « problème de Tetris ». Pour le moment, Google ne s’est pas exprimé à ce propos. On peut toutefois tirer quelques informations des témoignages publiés.

D’abord, le bug ne semble pas lié à un constructeur de domotique en particulier, les utilisateurs évoquant aussi bien des appareils Kasa, Tapo que des produits Google Home. Ensuite, les internautes se sont aperçus qu’en ouvrant les Paramètres d’un des appareils affectés, la pièce assignée était toujours la bonne. Cette donnée suggère donc davantage un problème d’affichage ou de synchronisation que de configuration.

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En attendant que Google réagisse et publie un correctif, les utilisateurs concernés par ce dysfonctionnent ont cherché des solutions de contournement. Certains internautes ont constaté une restauration éphémère de la disposition correcte après avoir forcé l’arrêt de l’application ; tandis que d’autres déclarent avoir vu le problème se régler « comme par magie » sous leurs yeux… avant de resurgir.

D’après les témoignages, effacer les données de l’application ou réassigner manuellement les appareils n’est pas une solution viable. Et si le programme Public Preview est suspecté comme étant la cause de ce bug, il semble trop tôt pour considérer que le quitter soit une solution pérenne – bien que cela ait rétabli la disposition correcte d’au moins un utilisateur.