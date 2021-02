Xiaomi veut savoir si vous pourriez lui acheter un smartphone à 1500€

Xiaomi prend la température auprès de ses fans. La marque chinoise se demande si les acheteurs pourraient craquer pour un smartphone à 1500 euros conçu par ses soins. Cette prise de parole pourrait préfigurer l'arrivée du premier smartphone avec écran pliable de Xiaomi.

Dans un billet posté sur Sina Weibo, le réseau social chinois, Lei Jun, PDG de Xiaomi, a interrogé la communauté des fans de la marque, rapporte Android Authority. “Si Xiaomi lançait un smartphone haut de gamme à 10, 000 yuans (NDLR : plus de 1500 dollars), l'achèteriez-vous ?” demande Lei Jun.

“Si nous concevons un smartphone haut de gamme vendu à un prix situé au delà des 10, 000 yuans, à quoi doit-il ressembler” poursuit le dirigeant, avant de demander aux internautes de poster leurs recommandations dans les commentaires. Enfin, le cadre précise que le sujet d'un téléphone Xiaomi ultra premium sera évoqué lors d'un diner, retransmis en direct dans un centre commercial, le 7 février 2021.

Xiaomi va-t-il bientôt lancer son premier smartphone pliable ?

Ce n'est pas la première fois que Lei Jun annonce le virage de Xiaomi vers le haut de gamme. Fin 2019, le PDG expliquait déjà : “nous voulons nous débarrasser de cette réputation selon laquelle nos téléphones coûtent moins de 2 000 yuans (NDLR : 257 euros)”. Dans les années à venir, “nos téléphones pourraient devenir plus chers – pas beaucoup, mais un peu plus chers” mettait en garde Lei Jun. Xiaomi a d'ailleurs déjà augmenté les tarifs de ses appareils les plus premium. Par exemple, le Mi 10 Pro est sorti en France au prix de 999€, pas loin des smartphones premium vendus par la concurrence.

Tout porte à croire que Xiaomi prépare le terrain pour le lancement de son tout premier smartphone avec écran pliable. Teasé à plusieurs reprises au cours des dernières, le terminal pourrait débarquer sur le marché au printemps 2021, estime un informateur réputé. Par le passé, Xiaomi s'est pourtant engagé à vendre son smartphone pliable à un prix situé sous la barre des 1000 euros. Le constructeur a-t-il finalement changé son fusil d'épaule ? On attend votre avis dans les commentaires.

