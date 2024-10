Xiaomi veut régler l’un des principaux problèmes des bagues intelligentes, la preuve avec ce brevet

D'après une récente demande de brevet, Xiaomi travaille d'arrache pied pour régler l'un des principaux problèmes des bagues intelligentes.

A l'heure actuelle, seulement quelques acteurs ont décidé de se lancer sur le marché des bagues intelligentes. On pense notamment à Oura, Ultrahuman ou Circular, trois sociétés qui sont devenues des références sur ce genre de produits.

Bien entendu, il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir débarquer les géants de la Tech sur ce segment, à l'image d'Amazon avec sa Helio Ring ou encore Samsung avec la fameuse Galaxy Ring. Et comme évoqué dans nos colonnes en avril 2024, Xiaomi pourrait bien être le prochain sur la liste avec une bague signée Blackshark, la filiale gaming de la firme chinoise.

Pour l'instant, on en sait encore très peu sur les prétentions de Xiaomi concernant le marché des bagues intelligentes… Une seule chose est certaine néanmoins, le constructeur compte bien innover. Comme le rapportent nos confrères du site 91Mobiles, la marque vient de déposer une demande de brevet en Chine pour une bague intelligente plutôt révolutionnaire dans son genre.

Xiaomi veut régler le principal problème des bagues intelligentes

Voyez-vous, l'un des principaux problèmes des bagues intelligentes, c'est qu'elles ne peuvent naturellement pas convenir à toutes les morphologies. De fait, les constructeurs sont contraints de les proposer en plusieurs tailles. Chez Samsung par exemple, la Galaxy Ring est déclinée en 9 variantes, allant de 15,6 mm à 22,2 mm. Or, la taille unique s'accompagne de plusieurs problèmes :

impossibilité de prêter sa bague à quelqu'un d'autre (à moins d'avoir la même morphologie)

Risque de ne plus pouvoir porter la bague en cas de changement de morphologie (prise de poids, effets liés à une pathologie ou à la prise de médicaments, etc.)

coût de fabrication et de réparation plus importants

Une bague que tout le monde pourra porter

D'après le brevet repéré par 91Mobiles, Xiaomi veut justement s'attaquer à ce problème avec une bague intelligente capable d'ajuster automatiquement sa taille. Pour ce faire, elle embarquerait un composant élastique et un mécanisme à ressort. De cette manière, la bague pourrait être portée par n'importe qui.

Hormis cette avancée révolutionnaire, la bague intelligente de Xiaomi disposerait également d'une connectivité Wi-Fi et 5G. Elle embarquerait aussi un ensemble de capteurs, comme un gyroscope et un thermomètre, mais aussi un haut-parleur, un microphone et un minuscule écran tactile pour afficher diverses informations. Et comme le souligne le descriptif du produit, cette bague pourrait aussi être utilisée pour contrôler certaines fonctionnalités du smartphone, à l'image de ce que proposent déjà les montres connectées.

Avant de s'emballer, rappelons toutefois qu'il s'agit uniquement d'une demande de brevet. En d'autres termes, rien ne garantit que ce produit finisse par voir le jour, malgré tout son potentiel.