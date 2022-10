Xiaomi TV Q2 Series : la 4K et le Dolby Vision IQ à partir de 699 €

Après avoir levé le voile sur les Xiaomi 12T et 12T Pro ainsi qu'un palanquée de nouveaux produits, le constructeur chinois a présenté les Xiaomi TV Series Q2, de nouveaux téléviseurs 4K équipées du Dolby Vision IQ, du Dolby Atmos et de Google TV à partir de 699 €.

Comme vous le savez peut-être, Xiaomi a occupé la scène médiatique ce mardi 4 octobre 2022 à l'occasion de sa conférence dédiée à la présentation de ses futurs produits. Le constructeur chinois a notamment levé le voile sur les Xiaomi 12T et 12T Pro, ses prochains smartphone haut de gamme, mais aussi sur une toute nouvelle tablette tout-en-un, la Redmi Pad, proposée à partir de 299 €.

Mais ce n'est pas tout puisque nous avons eu le droit à un focus sur le Xiaomi Robot Vacuum X10+, un robot aspirateur haut de gamme, sans oublier le Xiaomi Smart Band 7 Pro (un nouveau bracelet connecté) ou encore les écouteurs sans fil Redmi Buds 4 et Buds 4 Pro.

Xiaomi lance les TV Series Q2, de la 4K avec Dolby Vision IQ à petit prix

Mais dans cet article, nous allons surtout évoquer les Xiaomi TV Series Q2, la nouvelle gamme de téléviseurs 4K de la firme chinoise. Disponible en 3 tailles, à savoir 50″, 55″ et 65″, ces téléviseurs 4K Ultra-HD ont pour principal intérêt d'intégrer le Dolby Vision iQ.

Cette technologie exploite les métadonnées Dolby Vision et le capteur de lumière ambiante intégré à la TV “pour afficher intelligemment tous les détails et s'adapter de manière dynamique aux variations lumineuses de votre intérieur et au type de contenu diffusé”. En d'autres termes, la TV adaptera le contraste, la luminosité et les couleurs selon la lumière ambiante dans votre salon.

Par ailleurs, les dalles des Xiaomi Q2 embarquent la technologie Quantum Dot, qui permet d'afficher plus d'un milliard de couleurs. On retrouve également la technologie MEMC, qui permet d'améliorer la fluidité et d'augmenter artificielle le nombre d'images sur des contenus à faible fréquence d'images. Attention toutefois, on reste sur du 60 Hz sur les trois modèles.

Du Dolby Atmos et du DTS X pour la partie audio

Concernant la partie audio, les Xiaomi Q2 Series sont compatibles Dolby Atmos et DTS X, tandis qu'elles disposent de deux haut-parleurs de 15 W chacun. Quant à la connectique, il faut compter sur 3 ports HDMI (1 port avec eARC), un port Ethernet, deux ports USB 2.0, un prise Antenne, une entrée AV, une sortie Optique ainsi qu'un port Jack 3,5 mm. La TV est compatible Wi-Fi (2,4 et 5 GHz) et Bluetooth 5.0.

Venons-en à la partie logicielle qui est assurée par Google TV, la dernière interface de la firme de Mountain View. Grâce à elle, vous pourrez profiter des recommandations personnalisées de Google en fonction de vos abonnements, de vos préférences et du contenu disponible. Les Xiaomi TV Q2 Series sont disponibles aux prix suivants :

699 € en version 50″

en version 50″ 799 € en version 55″

en version 55″ 899 € en version 65″

Précisons qu'une remise de 50 € est appliquée durant le lancement pour tout achat d'un de ces modèles.