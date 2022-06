Xiaomi TV A2 officiel : de nouvelles TV 4K sous Android TV à partir de 449 €

Xiaomi a tenu une nouvelle conférence baptisée Discover à Paris ce mardi 21 juin 2022. L'occasion pour le constructeur chinois de dévoiler ses produits à venir, comme sa nouvelle gamme de TV 4K sous Android TV : les Xiaomi TV A2.

En ce jour de fête de la musique, Xiaomi a occupé le devant la scène avec sa nouvelle conférence parisienne baptisée Discover. Lors de cette présentation, le constricteur chinois a dévoilé brièvement ses futurs produits, à commencer par le XiaomiBook S, un PC 2-en-1 sou Windows 11 équipé d'un processeur avec architecture ARM.

La firme asiatique a également fait la part belle à la mobilité urbaine, avec l'arrivée du Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, une trottinette électrique haut de gamme avec 45 km d'autonomie. Mais à travers cet article, nous attarderons surtout sur la toute nouvelle gamme de TV 4 K sous Android TV de Xiaomi : les Xiaomi TV A2.

Xiaomi lance des TV 4K sous Android TV abordables

Avec cette nouvelle gamme, Xiaomi veut proposer des téléviseurs abordables qui servent également de centre de contrôle pour la domotique. Côté design, ils présentent tous des bords très fins avec un cadre métallique, tandis qu'un socle central discret est présent sur les modèles 43″, 50″ et 55″.

Quatre modèles composent cette nouvelle gamme. Précision de taille, le modèle 32″ est équipée d'une dalle en HD seulement ! En revanche, les modèles avec des diagonales plus imposantes profitent tous d'une dalle 4K.

Concernant les TV 4K de 43″, 50″ et 55″, ils offrent tous une définition 4K de 3840 x 2160 pixels, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une profondeur de couleurs de 10 bits et une couverture de 90% de couleurs DCI-P3. Elles sont également compatibles HDR 10, Dolby Vison et une puce MEMC. Côté audio, il faudra compter sur des haut-parleurs 2 X 12 W, qui prennent en charge le Dolby Audio et le DTS-HD.

Concernant le logiciel, les Xiaomi TV A2 fonctionnent sous Android 10 et embarquent des fonctionnalités propres à l'écosystème Google comme le Google Assistant, le Play Store et une intégration du Chromecast. On retrouve évidemment certaines applications populaires comme Netflix ou YouTube directement préinstallées. Par ailleurs et comme dit plus haut, les Xiaomi TV A2 pourront servir de hub de contrôle pour d'autres appareils Google Home. Voici le reste des caractéristiques techniques de ces téléviseurs :

Quatre coeurs CPU ARM Cortex A-55

GPU ARM Mali G52 MP2

2 Go de RAM

16 G0 de mémoire interne

Bluetooth 5.0

Wi-Fi ac

Prise Ethernet RJ45

Deux ports USB 2.0

Prise jack 3,5 mm

Les téléviseurs Xiaomi TV A2 seront disponibles à l'achat dès le 28 juin aux prix de 449 € (43 pouces), 499 € (50 pouces) et 549 € (55 pouces).