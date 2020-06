Xiaomi présenterait prochainement un smartphone avec 16 Go de RAM

Xiaomi pourrait prochainement proposer un smartphone avec 16 Go de RAM. Une mémoire vive monstre pour un téléphone qui devrait concerner le prochain flagship de la marque, à savoir le Mi Mix. Mais est-ce bien utile ?

Xiaomi viserait un smartphone avec 16 Go de RAM. Un terminal à la mémoire vive gonflée qui pourrait représenter un atout marketing majeur pour le constructeur chinois. C’est une personne habituée à faire fuiter des informations sur Xiaomi qui l’affirme sur Weibo. Ce terminal serait donc l’un des prochains flagship de la firme et pourrait être un représentant de la gamme Mi Mix.

Pas de détail concernant le nom du smartphone à 16 Go de RAM, mais il pourrait bien s’agir d’un nouveau Mi Mix. Il reprendrait le design du Mi Mix Alpha, un concept phone à la forme qui se veut révolutionnaire. Pour rappel, ce téléphone ne sera produit qu’en très petite quantité puisqu’il est avant tout une manière de montrer le savoir-faire du constructeur. Il arbore d’un écran plié à 360 degrés autour de sa coque, ce qui lui permet de proposer un ratio écran/façade de 186 %. Un record.

Est-ce vraiment utile ?

Ce smartphone encore mystérieux pourrait être doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865 (l’Alpha dispose d’un Snapdragon 855) et proposerait non seulement cet écran révolutionnaire, mais également 16 Go de RAM. Une véritable bête de course.

Est-ce bien vraiment utile ? Aujourd’hui certains smartphones vont jusqu’à proposer 12 Go de RAM, comme le Samsung Galaxy S20 Ultra. Une mémoire vive gonflée qui est pour le moment très suffisante pour une utilisation même poussée. On peut imaginer ici que Xiaomi fasse un coup marketing en mettant ses 16 Go de RAM en avant, ou alors cette puissance pourrait être utilisée au profit de l’écran de 360 degrés.

Seriez-vous intéressé par un smartphone Xiaomi avec 16 Go de RAM ? Serait-ce un argument de vente pour vous ? Plus encore, seriez-vous intéressé par un Mi Mix avec écran 360 degrés ? Dites le nous dans les commentaires.

Source : GizmoChina