Xiaomi présente la Mi Watch, une montre connectée qui promet 16 jours d’autonomie

Xiaomi vient de dévoiler sa nouvelle montre connectée : la Mi Watch. Axée sur le sport, elle peut toutefois satisfaire tous les besoins. Sa particularité est de proposer une autonomie pouvant aller jusqu’à 16 jours.

Xiaomi présente sa tout nouvelle montre connectée, nommée tout simplement la Mi Watch. Ce nouveau terminal s’axe autour du sport, notamment avec un bouton dédié sur le côté qui permet d’accéder à 117 exercices de fitness en quelques secondes. Elle embarque également toute la panoplie qui lui permet d’analyser vos performances, comme un accéléromètre, un capteur cardiaque, un GPS ou encore un gyroscope.

Cette montre connectée propose une façade ronde avec un écran AMOLED tactile de 1,39 pouces (454 x 454 pixels). Xiaomi promet une luminosité de 450 nits, afin d’avoir une bonne visibilité même en plein soleil. Notons que l’écran est légèrement incurvé sur les côtés. L’un des gros points forts mis en avant par Xiaomi est bien évidemment son autonomie. La marque promet ainsi une durée de vie allant jusqu’à 16 jours grâce à sa batterie de 420 mAh. Elle est rechargeable via un dock fourni directement avec le produit.

Un design personnalisable à souhait

La montre adopte des dimensions relativement réduites de 45,9 x 53,35 x 11,8 mm et pèse 32 grammes sur la balance. Un poids plume bien appréciable sur un modèle dédié au sport. La marque chinoise promet également une montre ultra personnalisable, avec plus de 100 cadrans disponibles ainsi que six coloris pour le bracelet : noir, orange, bleu, beige, vert olive et jaune. A vous de trouver la combinaison qui vous sied. La Mi Watch est logiquement waterproof, pour pouvoir courir sous la pluie ou nager avec.

Côté logiciel, la montre se connecte à votre smartphone via Bluetooth 5.0 (Android 4.4 et plus, iOs 10 et plus). En plus des applications fitness, elle propose d’autres petites fonctionnalités intéressantes comme la possibilité de prendre des photos très rapidement ou d’avoir des emojis en natif accompagnant les messages et notifications. De plus, la montre est compatible avec l’assistante vocale Alexa d’Amazon.

La Mi Watch sera bien disponible en Europe, Xiaomi misant énormément sur ce marché. Elle sera disponible au premier trimestre de l'année 2021 à un prix conseillé de 129,99 euros.