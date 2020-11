Xiaomi Mi 11 Pro : une fuite dévoile la fiche technique de l’appareil photo

Le Xiaomi Mi 11 Pro continue de se dévoiler. D'après un informateur chinois réputé, le smartphone est équipé d'un appareil photo composé d'un capteur principal de 200 mégapixels. Dans la foulée, le leaker nous en dit plus sur l'écran du futur flagship.

En fouillant dans le code de la dernière beta de la mise à jour MIUI 12, Digital Chat Station, un informateur ultra populaire sur Sina Weibo, a découvert plusieurs informations concernant l'écran du M11 Pro. Comme le Oppo Find X2 Pro, il serait sublimé d'un écran QHD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

L'écran serait compatible avec MEMC, pour “Motion Estimation Motion Compensation”, une technologie capable d'améliorer la fluidité des images. Le code de la beta pointe aussi vers des améliorations apportées au HDR de l'écran grâce à des algorithmes dopés à l'intelligence artificielle.

Un capteur photo principal de 200 mégapixels pour le Xiaomi Mi 11 Pro

Dans la foulée, Digital Chat Station donne plus d'informations sur la partie photo. L'informateur affirme avoir pu mettre la main sur un prototype non finalisé du smartphone. L'appareil photo serait composé d'un capteur principal de 200 mégapixels grâce au procédé du pixel bining. Concrètement, 4 pixels de 50 mégapixels sont combinés pour n'en former qu'un seul. Dans le détail, 4 photosites fusionnent en un seul photosite plus gros et plus lumineux.

C’est particulièrement efficace pour les photos de nuit. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Xiaomi s'appuie sur cette technique. On retrouve du pixel bining sur les Xiaomi Mi 9 ou le Mi 10 Pro 5G. Ce module principal serait accompagné d'un téléobjectif de 12 mégapixels ou de 48 mégapixels. L'informateur estime que Xiaomi pourrait une nouvelle fois s'appuyer sur le pixel bining pour combiner 4×12 mégapixels en 48 mégapixels.

Aux dernières nouvelles, Xiaomi présenterait le Mi 11 Pro et le Mi 11 standard dans le courant du mois de janvier 2020. Pour l'heure, nous n'avons encore aucune information sur la fiche technique du modèle standard. Digital Chat Station assure que son appareil photo diffère beaucoup de celui du Pro. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.