Technics séduit les mélomanes aisés avec ses nouveaux écouteurs AZ60M2 et AZ80

Plus d’1,5 an après sa précédente génération, Technics dévoile de nouveaux écouteurs haut de gamme. Rien de révolutionnaire, mais des améliorations notables avec la charge sans-fil, du Bluetooth 5.3 et une réduction active du bruit hybride.

L’entreprise Technics, filiale spécialisée dans les produits audio du groupe Panasonic, sort la 3e génération de ses écouteurs true wireless. Suivant l’ADN du vénérable groupe Matsushita, la nouvelle gamme d’écouteurs intra-auriculaires privilégie la qualité acoustique à la réduction active du bruit.

Une qualité acoustique hors du commun

Pour ce nouveau millésime, Technics a encore poussé les curseurs de l’exigence audio. Il y a toujours deux modèles d’écouteurs, mais ils n’ont rien à voir avec la génération précédente. L’entrée de gamme Technics 2023 correspond au minimum au haut de gamme 2021. Les AZ60M2 sont en effet des AZ60 survitaminés puisqu’ils intègrent le Bluetooth 5.3 (avec multi-point sur 3 appareils différents) et des haut-parleurs plus grands (8 mm). Ils acceptent toujours le codec LDAC pour un son haute définition.

Ces écouteurs ne sont pas les plus compactes du marché car ils dissimulent une chambre de contrôle acoustique qui amplifie les fréquences pour des aigus plus tranchants, mais surtout des graves plus profondes. Les Technics AZ80 reprennent les spécifications des AZ60, mais possèdent un haut-parleur encore plus grand (10 mm) en aluminium pour des graves abyssales.

Quand la majorité des écouteurs avec ANC se contentent de 2 ou 4 microphones, les Technics AZ60M2 et AZ-80 en possèdent 8 ! Non seulement ils permettent de mieux capter les bruits environnants pour les éliminer, mais ils identifient mieux la voix de son utilisateur pour l’isoler et l’amplifier. C’est le concept de la technologie JustMyVoice. Les appels dans un environnement bruyant seront ainsi plus confortables pour les interlocuteurs. Par ailleurs, un micro associé à un filtre matériel inhibe le bruit provenant du conduit auditif en plus d'un traitement numérique. La réduction active du bruit est donc hybride.

Des caractéristiques haut de gamme

Cette débauche d’électronique alourdit les écouteurs. Les écouteurs des AZ60M2 et AZ80 pèsent 7 grammes alors que le boitier affiche 45 grammes. Toutefois l’autonomie n’est pas en reste et reste équivalente entre les deux modèles. En écoute HD (codec LDAC), AZ60M2 et AZ80 assurent pendant 4h30 avec ANC enclenché (5h sans ANC). En écoute standard (codec AAC), l’autonomie monte à 7h avec ANC et même 7h30 (sans ANC). Avec le boitier, l’autonomie grimpe à 24h avec codec AAC et ANC, mais dégringole à 16h avec LDAC et ANC. Les écouteurs AZ60M2 et AZ80 bénéficient en plus d’une charge par induction. Technics promet 70mn de musique en 15 minutes de charge sans-fil.

Sur Android comme sur iOS, les écouteurs AZ60M2 et AZ80 exploitent le logiciel Technics Audio Connect avec un niveau d’options impressionnant. Ils sont d’ailleurs contrôlables par geste sur chacun des écouteurs. Ils sont également compatibles avec l’assistant vocal intégré au téléphone. Ils ne sont pas étanches, mais supportent transpiration et éclaboussures (IPX4). Visant le segment supérieur du marché, les deux modèles d’écouteurs Technics sont fournis avec 7 paires d’embouts de tailles différentes pour épouser toutes les morphologies auriculaires et d’un câble USB type C.

Les écouteurs Technics EAH-AZ60M2 et EAH-AZ-80 sont déjà commercialisés sur le site marchand du constructeur les sites d’e-commerce Amazon, Cdiscount, Darty, Ubaldi. Les EAH-AZ60M2 sont disponibles en coloris argent, bleu nuit ou noir alors que le les EAH-AZ80 existent seulement en noir ou argent. Le modèle moyenne gamme AZ60M2 est en vente au prix conseillé de 229 euros. Le modèle premium AZ80 est affiché au tarif public de 299 euros. Des tarifs élevés pour des performances haut de gamme. Ces earbuds devraient sans nul doute rejoindre le podium des meilleurs écouteurs sans fil True Wireless.