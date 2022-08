Xiaomi dévoile CyberOne, un impressionnant robot qui marche et cueille des fleurs

C'est lors de l'une de sa conférence estivale que Xiaomi a présenté ce qui est probablement l'un de ses projets les plus ambitieux : un robot de taille humaine capable de marcher, d'attraper des objets et de prendre des décisions. S'il s'agit pour le moment d'un prototype hors de prix, la marque chinoise espère commercialiser son CyberOne rapidement.

Si Xiaomi a lancé l'an passé son premier robot-chien, le fabricant chinois ne compte s'arrêter là dans le domaine de la robotique. Au cours d'une conférence destinée à dévoiler son MIX Fold 2, ses Buds 4 Pro, sa Watch S1 Pro et son Redmi K50 Ultra, la marque avait aussi un “one more thing” à présenter. Et surprise : c'est un robot de taille humaine et marchant sur ses deux jambes qui est arrivé sur scène, une fleur à la main.

La vidéo ci-dessous montre les capacités d'apprentissage du robot baptisé CyberOne : après avoir trébuché à plusieurs reprises, le voilà qui parvient à marcher et qui s'élance sur les routes. Il réussit à éviter une branche en la contourner par la droite (et non en l'enjambant à cause de ses très petites foulées). Il laisse également traverser une armée de fourmis, sans les écraser. Et il finit son périple en cueillant une fleur.

Le robot CyberOne de Xiaomi peut marcher, éviter les obstacles et attraper des objets

CyberOne mesure 1,77 m et pèse 52 kg. Il dispose de son propre système visuel Mi Sense et est capable de se déplacer à la vitesse de… 3,6 km/h ! Son intelligence artificielle lui permet d'apprendre de ses erreurs. Et toujours grâce à son IA, il est également capable de comprendre les émotions et les requêtes d'un être humain.

Certes, il s'agit pour le moment d'un prototype qui ne demande qu'à être amélioré. Mais la vidéo montre le robot sur différentes routes situées aux quatre coins du monde. L'objectif est de démontrer que, non seulement le robot est capable de marcher (remarquez bien au passage que la plupart des routes qu'il emprunte sont plates et bien goudronnées), mais aussi qu'il peut traverser toute sorte de conditions météorologiques. De quoi pouvoir remplacer un être humain dans des situations particulièrement difficiles, puisque le robot ne semble craindre ni les températures extrêmes ni les fortes pluies.

Xiaomi espère commercialiser son robot rapidement

La production d'un tel modèle coûte la bagatelle de 90 000 euros à l'heure actuelle. Mais Xiaomi espère baisser ce coût et compte bien commercialiser son robot auprès du grand public. Il est probable qu'entre temps, la marque passe par la case “appel aux développeurs”, comme Xiaomi le fait actuellement avec son Cyberdog.

Ce projet n'est pas sans rappeler Optimus, le robot de Tesla dévoilé il y a tout juste un an. La production de ce Tesla Bot devrait quant à elle démarrer en 2023. À la course du premier robot-humain, qui sortira le premier un modèle vraiment convaincant ? Les paris sont lancés.