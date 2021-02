Xiaomi bloque l’installation des services Google sur ses smartphones en Chine

Plusieurs utilisateurs chinois de smartphones Xiaomi rapportent qu’il n’est plus possible d’installer les services Google sur leurs smartphones depuis l’installation de la mise à jour MIUI 12.5. La marque confirme l’information, mais ajoute que cette décision ne concerne que le marché chinois. Les smartphones concernés sont encore rares. Elle compte le Redmi 10X 5G et le Redmi K30 Ultra.

En Chine, les services Google sont bloqués, sauf si vous logez à Shanghai où les nombreux expatriés internationaux et les voyageurs peuvent profiter de Gmail, Google Maps et le Play Store en toute quiétude. Puisque les services Google sont inopérants, rares (très rares même) sont les modèles destinés à la Chine dotés des fameux GMS (Google Mobile Services).

En lieu et place des GMS, les marques chinoises ont pris l’habitude de créer leurs propres services destinés à la Chine, ainsi que leurs propres versions d’Android. Pour cela, chaque marque s’appuie sur AOSP et modifie le code pour créer une ROM customisée. Vous connaissez les plus répandues : EMUI chez Huawei, MIUI chez Xiaomi, OxygenOS chez OnePlus, ColorOS chez Oppo, Origin OS (ex Funtouch) chez Vivo, etc.

La mise à jour MIUI 12.5 empêche l'installation des services Google

Cependant, même s’ils ne sont pas préinstallés, les GMS peuvent souvent être installées a posteriori par les utilisateurs. C’était notamment le cas sur les smartphones de la marque Xiaomi. Cependant, plusieurs utilisateurs chinois ont rapporté ces derniers jours qu’ils ne pouvaient plus installer les services Google sur leurs mobiles. Le blocage est apparu après avoir installé la mise à jour 12.5 de MIUI. Les modèles concernés sont encore rares : Redmi K30 Ultra et Redmi 10X 5G. Mais la liste va assurément s’allonger dans les prochains mois.

Suite à la médiatisation de ces retours d’utilisateurs, la marque a pris la parole. Dans cette déclaration, relayée par le site chinois IT Home, Xiaomi confirme que l’installation a posteriori des services Google est désormais bloquée et que seuls les smartphones avec les GMS préinstallés seront compatibles. Cela veut dire que les consommateurs chinois devront donc acheter leurs mobiles Xiaomi hors de Chine pour profiter de Google avec MIUI. C’est le comble.

