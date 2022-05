Xiaomi Band 7 : la boîte du bracelet connecté dévoile toute la fiche technique avant le lancement

Xiaomi lèvera demain le voile sur un nouveau bracelet connecté, le Xiaomi Band 7. Avant sa présentation officielle, on sait déjà tout sur sa fiche technique grâce à des photos volées de sa boîte.

Alors que Xiaomi doit présenter demain, mardi 24 mai 2022, le successeur du Mi Band 6, le bracelet connecté a déjà vu sa boîte être dévoilée sur le réseau social Weibo, avec au passage toutes ses caractéristiques techniques. Le Xiaomi Band 7 n’a donc plus aucun secret, voici ce qui change par rapport à la génération précédente.

Comme l’avaient laissé entendre les fuites précédentes, le Xiaomi Band 7 utilisera bien un écran plus large que le Mi Band 6. On retrouvera cette année un écran de 1,63 pouce avec une définition de 192 x 490 pixels, contre 152 x 486 pixels sur la génération précédente.

Le Xiaomi Band 7 offrirait une autonomie en hausse

Qui dit écran plus large dit généralement batterie plus grande. Xiaomi a bien augmenté la taille de l’accumulateur sur cette nouvelle génération, puisque la batterie passe désormais à 180 mAh, contre 125 mAh sur la génération précédente. On peut donc imaginer que le bracelet sera plus autonome que son prédécesseur, bien que l’écran plus grand consomme davantage de batterie.

On retrouvera également plus de 100 sports différents pris en charge, une résistance à l’eau 5ATM, un capteur de fréquence cardiaque, un capteur SpO2 qui mesurera le taux d’oxygène dans le sang et un suivi du stress et du sommeil.

Le Xiaomi Band 7 se dote également de la nouvelle norme Bluetooth 5.2, ce qui lui permettra de profiter d’une connexion plus stable avec les appareils compatibles et de consommer moins d’énergie. Le bracelet est aussi équipé d’une puce NFC pour les paiements, et l’assistant XiaoAI pour la version chinoise. Malheureusement, on ne devrait pas profiter de Google Assistant ou Alexa sur la version française. Enfin, la boîte précise que votre smartphone tourne au minimum sous Android 6.0 ou iOS 10 si vous voulez appairer le bracelet.

Il faudra attendre la présentation officielle prévue demain aux côtés des nouveaux Redmi Note 11T pour en savoir plus au sujet du bracelet. Il ne s’agit vraisemblablement pas d’une révolution par rapport à la génération précédente, mais plutôt d’une évolution bienvenue pour ceux qui souhaitaient un écran plus large. Quoi qu’il en soit, on devra malheureusement attendre encore plusieurs semaines avant de la voir arriver chez nous.