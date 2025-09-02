Xiaomi : attention, votre batterie externe peut prendre feu, vérifiez sans tarder

Xiaomi effectue un rappel d'urgence de nombreuses batteries externes suite à un défaut de fabrication. Un rappel à ne surtout pas prendre à la légère, puisque les batteries concernées risquent de prendre à feu à tout moment si rien n'est fait. Heureusement, il existe un moyen simple de savoir si vous êtes concernés.

Le spectre du scandale du Galaxy Note 7 continue de planer sur l'industrie de la tech. Depuis l'affaire des batteries défectueuses de Samsung, plus personne ne prend aucun risque concernant ses appareils mis sur le marché. L'année dernière, la marque Anker n'avait par exemple pas hésiter à rappeler certains de ses modèles pour des risques d'incendie. Aujourd'hui, c'est au tour de Xiaomi d'en faire de même. En effet, lé géant chinois a reconnu que certaines de ses batteries externes présentent un défaut de fabrication, pouvant mener à la surchauffe.

Plus précisément, on parle ici “d'emballement thermique”. Si ce nom peut prêter à sourire, il s'agit d'un phénomène à ne surtout pas prendre à la légère. Concrètement, l'emballement thermique est une réaction en chaîne causée par un défaut de fabrication ou pas un facteur externe inhabituel, comme une forte chaleur. Dans les deux cas, la batterie se met alors à chauffer plus que de raison, ce qui va entraîner une hausse d'énergie, entraînant à son tour une hausse de la température… et ainsi de suite, jusqu'à ce que la batterie prenne feu.

Comme savoir si votre batterie externe Xiaomi risque de prendre feu

Autant dire que si jamais vous possédez une batterie externe fabriquée par Xiaomi, mieux vaut ne pas tarder à vous en débarrasser. Ça tombe bien, le constructeur chinois ne demande qu'à la récupérer. Pour cela, ce dernier a mis en place une plateforme de rappel qui simplifie grandement le processus. La première chose à savoir est donc de savoir si vous êtes concernés. Bonne nouvelle : seul un modèle très spécifique présente le défaut de fabrication. Il s'agit de la 33W Power Bank 20 000mAh (Integrated Cable).

Attention, cela ne veut pas forcément dire que si vous êtes en possession de l'une de ses batteries, il ne reste plus qu'à lui faire vos adieux. En effet, seuls les modèles fabriquées entre août et septembre 2024 sont défectueuses. Reste à déterminer si tel est le cas de votre produit. Pour cela, il suffit de vous rendre sur la page mise à en place par Xiaomi en cliquant sur ce lien, puis de rentrer le numéro de série de votre modèle que vous trouverez en bas au dos de celui-ci. La plateforme se chargera ensuite de vérifier la présence au non du défaut de fabrication et vous donnera la marche à suivre le cas échant. Bien entendu, vous serez intégralement remboursé.