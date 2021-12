Xiaomi annonce sa nouvelle TV Stick 4K en catimini

Xiaomi vient de sortir sa nouvelle version de son dongle TV : la TV Stick 4K. Comme son nom l’indique, elle apporte l’ultra HD par rapport au précédent modèle. Il n’y a pas eu de grosse annonce de la part du constructeur, qui s’est contenté de la mettre sur son site.

Xiaomi est sur tous les fronts et celui de la TV en fait partie. Le constructeur a en effet sorti des produits comme la Mi Box ou encore la TV Stick, dongle a brancher en HDMI sur votre téléviseur. La marque revient avec une nouvelle itération : la TV Stick 4K.

Pas d’annonce fracassante ni même de communiqué de presse pour dévoiler ce produit, puisque Xiaomi s’est contentée de mettre à jour la fiche produit sur son site officiel.

Xiaomi améliore son stick TV

Il faut dire que le TV Stick 4K n’est pas vraiment une révolution de la part du constructeur. Il améliore en effet juste un produit déjà existant. Nous avons donc toujours un dongle qui se branche sur la télé. Il est équipé d’Android 11 (avec le PlayStore) avec la surcouche du fabricant.

Il est maintenant capable d’afficher de la 4K, mais supporte aussi le HDR10 et est compatibles avec les formats AV1, H.264, H.265, MPEG-2, MPEG-1 et VP9. Xiaomi ne donne pas le processeur embarqué, mais précise qu’il s’agit d’un CPU quad-core Cortex-A35 avec un GPU Mali-G3. Il y a 2 Go de RAM ainsi que 8 Go pour le stockage. Bref, nous sommes dans du grand classique.

A noter que le produit est accompagné d’une télécommande toute simple qui dispose de boutons Amazon Prime Video et Netflix bien en évidence. Bref, l’objet idéal pour transformer votre TV 4K en Android TV. Pratique pour consommer du contenu facilement mais aussi streamer depuis votre téléphone.

Pour le moment, cette Xiaomi TV Stick 4K n’a pas encore de prix. Toutefois, les produits similaires de la concurrence se vendent entre 30 et 60 euros selon les fabricants. Il serait étonnant que le produit de Xiaomi ne s’installe pas sur cette fourchette de prix. On ne sait pas encore quand ce dongle sera mis en vente et s'il sera commercialisée en France.