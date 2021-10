Xiaomi 12 : dos en céramique et batterie 5000 mAh, voici les dernières infos

Le Xiaomi 12 continue de se dévoiler des mois avant l'annonce. D'après un informateur, le fabricant chinois miserait sur un dos en céramique, un design proche du Xiaomi Civi et une imposante batterie de 5000 mAh.

Nous avons déjà évoqué le Xiaomi 12 (anciennement appelé Mi 12) dans nos colonnes à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Par le biais de fuites, nous avons appris que le futur smartphone de la marque sera alimenté par le SoC Snapdragon 898 de Qualcomm, qu'il embarquerait un écran OLED E5 LTPO de Samsung avec une résolution 2K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et qu'il serait doté d'un triple capteur photo composé d'un objectif Samsung GN5 de 50 mégapixels, d'un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels avec grand angle et d'un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique x5.

Plus récemment, un informateur chinois appelé Digital Chat Station a fourni de nouvelles informations précieuses sur le design et la fiche technique du Xiaomi 12. Tout d'abord, le leaker affirme que le flagship sera alimenté par une imposante batterie de 5000 mAh, contre 4600 mAh pour le Xiaomi Mi 11 que nous avons testé.

Un design similaire à celui du Xiaomi Civi

Côté look, le smartphone profiterait d'un design similaire à celui du Xiaomi Civi, une nouvelle série de smartphones annoncée récemment. Déjà lancée en Chine, la gamme se distingue par un design élégant avec un dos en verre poli. L'annonce fait suite à l'abandon de l'appellation Mi. Les Civi ne sortiront pas en dehors du marché chinois.

D'après Digital Chat Station, le Xiaomi 12 sera facile à prendre en main. Il s'annonce plus fin et léger que son prédécesseur malgré l'intégration d'une batterie plus imposante. Sur la face arrière, on devrait trouver un dos en céramique, un matériau devenu la norme sur les appareils Xiaomi haut de gamme. Sans surprise, la marque chinoise camera le capteur photo pour les selfies dans un trou dans l'écran. Cette cavité devrait tirer son épingle du jeu grâce à sa discrétion.

Aux dernières nouvelles, Xiaomi devrait annoncer le Xiaomi 12 dans le courant du mois de décembre 2021. Comme l'an dernier, l'entreprise patientera jusqu'à ce que Qualcomm ait dévoilé son nouveau chipset haut de gamme. On vous en dit plus dès que possible.