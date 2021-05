Xbox : un easter egg découvert sur la console 20 ans après sa sortie

La Xbox première du nom n'a pas encore livré tous ses secrets visiblement. D'après nos confrères du site Kotaku, un nouvel easter egg vient d'être découvert, plus de 20 ans après le lancement de la console en 2001.

Plus de 20 ans après son lancement en 2001, qui aurait cru que la Xbox avait encore quelques secrets à nous livrer ? C'est effectivement le cas, comme nous le racontent nos confrères du site Kotaku. En effet, l'un des développeurs du menu de la première console de Microsoft a contacté la rédaction de Kotaku pour leur donner quelques indices pour dénicher cet easter egg gardé secret pendant toutes ces années.

À la décharge de tous les joueurs, il faut dire que la manipulation est particulièrement complexe et alambiquée, et qu'il n'y avait aucune chance de mettre la main sur cet easter egg par hasard. Après avoir trouvé le propriétaire d'une Xbox enclin à prêter sa machine pour l'expérience, les journalistes de Kotaku ont donc suivi à la lettre les indications du développeur en question :

Il fallait tout d'abord se rendre dans l'onglet Musique puis insérer un CD audio

Ensuite, copier le CD depuis le menu en tant que Nouvel album

Remplacer le nom de l'album par Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! (écrire y 26 fois au total), probablement en hommage au célèbre personnage de South Park

L'easter egg, une pratique courante depuis 1980

Ceci fait, il suffit de retourner au menu principal de la Xbox, direction ensuite les Paramètres puis l'onglet Système. C'est ici que l'easter egg se cache, matérialisé par le nom des quatre développeurs à l'origine du menu de la console. Une manière pour eux de signer leur travaille. “Cela fait 20 ans, et je pensais que ce serait cool que les gens connaissent l'existence de ce secret. Cela fait si longtemps que je ne me souvenais même plus de l'astuce pour y accéder ! J'ai dû rallumer ma Xbox, et faire plusieurs essais pour être sûr de moi”, raconte la source anonyme de Kotaku.

Pour mémoire, le premier easter egg de l'histoire était sur le jeu Atari Adventure, développé par Warren Robinet en 1980. Alors que l'éditeur refusé d'accorder du crédit à Warren Robinet, le développeur avait donc caché son nom dans une salle secrète, accessible via un pixel caché. Les plus jeunes peuvent d'ailleurs voir un magnifique hommage à cet easter egg dans l'excellent film Ready Player One de Steven Spielberg. Pour rappel, un easter egg de Windows 95 vient d'être découvert récemment 25 après la sortie de l'OS.

