Microsoft pourrait racheter Warner Bros Interactive, le studio de Batman, Lego et Mortal Kombat

Warner Bros Games pourrait-il devenir l’un des fleurons de Microsoft en termes de jeu vidéo ? En tout cas, la firme de Redmond serait intéressée pour racheter les studios derrières des jeux comme Batman Arkham ou encore les récents titres Seigneur des Anneaux. Ce serait logique avec sa stratégie des dernières années.

Microsoft pourrait frapper un énorme coup en acquérant un conglomérat de studios à la fois compétents et déjà formés. En effet, la firme de Redmond serait intéressée pour racheter Warner Bros Games, qui regroupe des développeurs comme Rocksteady (Batman Arkham), Monolith (L’ombre du Mordor), Netherreal (Mortal Kombat 11) et une pléthore d’autres branches. C’est le site The Information qui indique la chose.

Le fait est qu’AT&T, la société mère de Warner Bros, est endettée et a besoin de cash. Vite. Vendre sa division jeu vidéo serait une manière d’obtenir rapidement de l’argent. Le fait est que plusieurs studios se sont déjà montrés intéressés pour acquérir le talent de ces développeurs, comme Activision ou EA. Mais l’arrivée de Microsoft dans la course pourrait drastiquement changer la donne. La société a non seulement les moyens de faire une transaction rapide, mais également la volonté de créer une véritable machine de guerre vidéoludique pour la prochaine génération de consoles. Warner Bros Games est estimé entre 2 et 4 milliards de dollars.

La machine Microsoft

Microsoft a peu brillé sur cette génération avec la Xbox One pour plusieurs raisons. Mais l’une des principales reste le manque d’exclusivités. L’entreprise a misé sur ses licences existantes, et les nouvelles, aussi rares soient elles, n’ont pas convaincu. Elle a semble-t-il retenu la leçon se prépare depuis plusieurs années maintenant à changer de stratégie en achetant nombre de studios.

Ainsi, Microsoft a cassé sa tirelire pour s’acheter Inxile (Wasteland), Ninja Theory (Hellblade) ou encore Obsidian (Pillars of Eternity, The Outer Worlds). Tous ces studios, une quinzaine au total, forment aujourd’hui un conglomérat de talents que la société de Satya Nadella compte bien utiliser pour créer des jeux exclusifs à sa console Xbox Series X : Microsoft Studios. On a pu d’ailleurs voir les premiers jeux issus de de shopping onéreux, comme par exemple Grounded, le jeu de survie d’Obsidian.

Des nouveaux jeux avec des talents confirmés

L’idée ne serait pas ici de rendre exclusif les jeux de licences déjà connues. Batman, Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux sont des marques qui appartiennent à Warner. Ce dernier continuera à les exploiter via des studios tiers, comme avec le futur MMO Seigneur des Anneaux développé par Athlon Games pour le compte d’Amazon.

Avec cette opération, Microsoft pourrait proposer de nouvelles licences créées par des développeurs de talents afin d’enrichir sa ludothèque Xbox Series X et PC. En effet, le constructeur veut miser sur la quantité pour cette génération, en proposant ses jeux non seulement à l’achat, mais également via des systèmes d’abonnement comme avec xCloud ou le Xbox Gamepass. Une stratégie très différente de celle de Sony qui reste sur un fonctionnement classique avec sa PS5.

Les studios de Warner Bros Games ont des jeux à licence sous le coude qu’ils devraient pouvoir terminer et commercialiser pour le compte de Warner même après un éventuel rachat de Microsoft. On pense bien entendu au prochain jeu Batman de Rocksteady, en rumeur depuis plusieurs années déjà, mais également à un jeu Harry Potter AAA en monde ouvert conçu par Avalanche Studio.

Ces jeux devaient à l’origine être présentés lors de l’E3 de Los Angeles, mais les événements étant ce qu’ils sont, la chose a été annulée. Pour l’instant, nous n’avons pas d’information sur quand ces jeux seraient présentés au grand public.