Xbox Series X : Gucci lance une édition spéciale au prix de 10 000 dollars

Gucci vient de dévoiler une édition spéciale de la Xbox Series X. Limitée à seulement 100 exemplaires, la console arbore le monogramme de la marque italienne. Elle est livrée avec deux manettes aux couleurs de Gucci et une mallette de transport. Son prix ? 10 000 dollars.

Gucci, la marque italienne spécialisée dans la mode et le luxe, vient d'annoncer une collaboration inattendue avec Xbox. Dans le cadre de ce partenariat, Gucci va commercialiser une édition spéciale de la Xbox Series X. La console est présentée dans une mallette personnalisée aux couleurs de Gucci avec l'inscription Xbox.

Sur son site web, Gucci explique avoir voulu mettre en avant le monogramme GG, véritable emblème de la marque italienne, sur la mallette. Dans ce cas-ci, GG rappelle aussi “Good Game”. La marque assure que “le motif GG est ainsi devenu un jeu de mots” en référence à une devise de gamers.“Le design évoque un étui de transport dur à rayures bleues et rouges – rappelant les bagages vintage, en référence aux débuts de la Maison italienne”, détaille Gucci. Elle est construite autour de plusieurs compartiments de rangement, au cas où vous souhaiteriez voyager avec la machine.

Une Xbox Series X édition Gucci limitée à 100 exemplaires

Au sein de la boîte, on trouve une Xbox Series X numérotée et marquée du sceau de Gucci. Le monogramme GG est gravé au laser sur toute la coque de la console. Elle est fournie avec deux manettes noir mat personnalisées aux couleurs de la marque italienne. Un bandeau rouge et bleu traverse en effet l'accessoire de part en part. Le nom Gucci est visible dans cet élément. Les acheteurs auront droit à un accès illimitée au Xbox Game Pass.

Limitée à seulement 100 exemplaires, la console sera proposée à partir du mercredi 17 novembre 2021 au prix de 10 000 dollars. Cette collaboration exclusive sera disponible à l'achat dans une poignée de magasins Gucci dans le monde : New York – Wooster, Berverly Hills – Rodeo Drive, Mexico City – Moliere Palacio de Hierro, Milan – Gucci Circolo, Londres – Gucci Circolo, Berlin – Gucci Circolo, Pékin – SKP et Tokyo – Shibuya Parco. Malheureusement, aucun magasin en France ne proposera la Xbox Series X version Gucci. Que pensez-vous de ce partenariat ? On attend votre avis dans les commentaires.