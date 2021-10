Xbox Series X : les scalpers se sont déjà arrachés le mini-frigo, les fans n’en peuvent plus

Même pour obtenir le mini-frigo à l’effigie de la Xbox Series X, c’est le parcours du combattant. Alors que tout cela n’était au départ qu’une blague, les scalpers n’ont pas hésité à se jeter sur l’appareil dès sa sortie. Résultat : en quelques minutes, ce dernier s’affichait déjà en rupture de stock, déclenchant une nouvelle fois la colère des fans.

Au départ, il ne s’agissait que d’une plaisanterie. Mais Microsoft a tenu parole et a transformé le mème en véritable objet marketing. Désormais, vous pouvez, si vous le souhaitez, posséder un mini-frigo à l’effigie de la Xbox Series X. Enfin, en réalité ce n’est pas si simple. On aurait pu croire que seule une poignée de fans dévoués à la marque se serait jetée sur cet accessoire pour le moins insolite. Mais ça aurait été mal connaître les scalpers. Très actifs depuis la pandémie, ces derniers ont pris la fâcheuse habitude d’acheter en masse tout appareil électronique dès sa sortie. Et le mini-frigo Xbox n’a pas fait exception à la règle.

Alors que celui-ci est disponible depuis hier pour la modique somme de 99 $, il a fallu être rapide pour réussir à s’en procurer un. Un goût amer de déjà vu pour les joueurs, qui peinent depuis maintenant un an à acheter une console. Forcément, les scalpers n’ont pas vidé les stocks par pur plaisir. Il suffit de se rendre sur eBay pour voir des mini-frigos Xbox en vente à des prix exorbitants. De manière assez compréhensible, les fans commencent à en avoir assez et n’hésitent pas à le faire savoir sur Twitter.

Même les mini-frigos Xbox Series X se font dévaliser par les scalpers

Fort heureusement, certains ont réussi à se réserver un exemplaire. « Je suis tellement content d’avoir réussi à précommander mon mini-frigo », déclare l’un d’eux. « Voir toutes ces nouvelles sur les bots et comment les prix sont déjà si élevés est déprimant. J’espère vraiment qu’ils en feront plus et prendront plus de précommandes pour que ces scalpers ne puissent pas en profiter ».

Mais d’autres n’ont pas eu cette chance, et leur frustration est immense. « Xbox, nous en avons tous marre de cette merde de précommande », se plaint un utilisateur. « Les vrais fans de Xbox ne peuvent rien obtenir de Halo Infinite Edition Xbox Series X, de 20 ans de matériel Xbox et même du mini-frigo Xbox. Les scalpers d’Ebay ne font qu’arnaquer tout le monde, pourquoi ne pas arrêter cela ? ». Un autre confirme la situation désastreuse des précommandes : « Cool cool. Je n’ai pu obtenir ni la manette Xbox 20e anniversaire ni le mini réfrigérateur Xbox. Merci les scalpers. Je suppose que je vérifierai le stock du contrôleur quand il sortira. Le jour de mon anniversaire. »

Enfin, certains se demandent s’il existe une solution, et si les plateformes de revente comptent faire quelque chose pour éradiquer le problème : « Allez-vous faire quelque chose contre les scalpers ? Ils vendent des précommandes pour le mini réfrigérateur Xbox sur eBay à des prix ridicules. Ou allez-vous laisser ces idiots égoïstes gâcher une autre sortie ? »