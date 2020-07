Xbox One : Microsoft serait sur le point d’arrêter la production de la console

La Xbox One pourrait elle être prochainement arrêtée ? En tout cas, plusieurs enseignes aux Etats-Unis n’ont pas prévu de renflouer leurs stocks. L’arrêt de la production de la One serait une manœuvre inédite, mais également sensée pour Microsoft qui veut effacer la notion de générations de consoles.

Microsoft songerait-il à arrêter la production des Xbox One alors que la Xbox Series X n’est pas encore sortie ? C’est en tout cas ce que laissent penser plusieurs mentions sur des sites marchands américains et dans des magasins physiques. En effet, plusieurs utilisateurs ont remarqué que les Xbox One, One S et One X portaient la mention « discontinued » sur leur fiche, soit « abandonnée ». Une mention habituellement réservée aux produits dont la production s’est arrêtée.

Rien ne confirme pour le moment que Microsoft ait pris cette décision, qui serait étonnante. En effet, la Xbox Series X n’est pas encore sortie, et les anciennes consoles continuent en général à être produites des mois, voire des années, après la sortie d’un nouveau modèle.

A quoi la Xbox One sert elle encore ?

Néanmoins, cela pourrait avoir du sens avec la stratégie de Microsoft, qui cherche à assurer une transition inédite dans le monde du jeu vidéo. En effet, le passage d’une génération à l’autre devrait se faire sans rupture au niveau des jeux. Tous les jeux Xbox One fonctionneront sur Xbox Series X et vice versa, du moins dans un premier temps.

Supprimer la Xbox One, quel que soit son modèle, des rayons permettrait ainsi d’effectuer cette transition à marche forcée. Pourquoi continuer à produire des One alors que la Series X fait la même chose ? De plus, la multiplication des Xbox, sans numéro pour savoir quelle est l’ancienne et la nouvelle génération, pourrait perdre l’acheteur qui n’y connait rien.

Dernier point, la suppression de la One ne devrait pas avoir d’influence sur les tarifs. La Xbox Series X sera très certainement vendue à un prix élevé, nouvelle machine oblige, néanmoins, Microsoft prévoirait également de sortir une version light de sa console. Cette version, qui n’est pas encore officielle, a déjà fuité et adopte le nom de « code Lockhart ». Elle pourrait être beaucoup moins puissante, et donc vendue à un tarif très abordable, comme l’est la Xbox One S aujourd’hui.

